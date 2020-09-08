BİST1.0970.97EURO8.820.20USD7.450.03ALTIN462.13-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
    ABONE OL
    08.09.2020 - 01:31 |

    M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Türkiye'de M harfi ile başlayan toplam 6 il bulunuyor. Bu şehirlerin üçü Ege'de, ikisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır. Diğer iki şehir ise Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. M harfiyle başlayan Türkiye illerini ve ülkeleri sizin için derledik.

    M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyada M harfi ile başlayan 19 ülke bulunmaktadır. Bazı ülkelerin denize sınırı yokken bazıları ada ülkesi konumundadır.

    M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Manisa: Ege Bölgesinde yer alan Manisa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Denizli ile sınır komşusudur.

    2- Muğla: Türkiye'nin en fazla turist çeken 5 şehrinden biridir. En büyük ve kalabalık ilçeleri Bodrum, Datça, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'dir.

    3- Malatya: Kayısı üretiminde lider konumda olan Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.

    4- Mardin: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin, 2012 yılında büyük şehir oldu. Şehrin nüfusu 800 bine yakındır.

    5- Muş: 8.196 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.

    6- Mersin: Adana, Niğde, Konya ve Karaman ile sınır komşusu olan Mersin'in nüfusu yaklaşık 1 milyon 850 bindir. Türkiye'nin en kalabalık onuncu ilidir.

    M Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- M Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:

    Macaristan - Budapeşte
    Makedonya - Üsküp
    Malta - Valletta
    Moldova - Kişinev
    Monako - Monako

    2- M Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:

    Madagaskar - Antananorivo
    Malavi - Lilongwe
    Mozambik - Naputo
    Mali - Bamako
    Moritanya - Nouakchott

    3- M Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:

    Maldivler - Male
    Myanmar - Naypyidaw
    Malezya - Kuala Lumpur
    Moğolistan - Ulan Batur

    Amerika kıtasında yer alan Meksika'nın başkenti: Mexico City
    Hem Asya hem Avrupa'da toprakları bulunan Mısır'ın başkenti: Kahire

    M Harfiyle Başlayan Şehirler

    Madrid ve Malaga - İspanya
    Milano - İtalya
    Magdeburg - Almanya
    Magadan - Rusya
    Nainoru - Avustralya
    Makurdi - Nijerya
    Makkovik - Kanada
    Manchester - Birleşik Krallık
    Malargue - Arjantin
    Malmö - İsveç
    Mangalore - Hindistan
    Manaus - Brezilya
    Maragheh - İran
    Mareb - Yemen
    Mariupol - Ukrayna
    Marsilya - Fransa

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Adana'da ulaşıma zam geldi

      Adana'da ulaşıma zam geldi

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

      Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

      Sıradaki Haber