M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Türkiye'de M harfi ile başlayan toplam 6 il bulunuyor. Bu şehirlerin üçü Ege'de, ikisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır. Diğer iki şehir ise Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. M harfiyle başlayan Türkiye illerini ve ülkeleri sizin için derledik.
Dünyada M harfi ile başlayan 19 ülke bulunmaktadır. Bazı ülkelerin denize sınırı yokken bazıları ada ülkesi konumundadır.
M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Manisa: Ege Bölgesinde yer alan Manisa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Denizli ile sınır komşusudur.
2- Muğla: Türkiye'nin en fazla turist çeken 5 şehrinden biridir. En büyük ve kalabalık ilçeleri Bodrum, Datça, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'dir.
3- Malatya: Kayısı üretiminde lider konumda olan Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.
4- Mardin: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin, 2012 yılında büyük şehir oldu. Şehrin nüfusu 800 bine yakındır.
5- Muş: 8.196 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.
6- Mersin: Adana, Niğde, Konya ve Karaman ile sınır komşusu olan Mersin'in nüfusu yaklaşık 1 milyon 850 bindir. Türkiye'nin en kalabalık onuncu ilidir.
M Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- M Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:
Macaristan - Budapeşte
Makedonya - Üsküp
Malta - Valletta
Moldova - Kişinev
Monako - Monako
2- M Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:
Madagaskar - Antananorivo
Malavi - Lilongwe
Mozambik - Naputo
Mali - Bamako
Moritanya - Nouakchott
3- M Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:
Maldivler - Male
Myanmar - Naypyidaw
Malezya - Kuala Lumpur
Moğolistan - Ulan Batur
Amerika kıtasında yer alan Meksika'nın başkenti: Mexico City
Hem Asya hem Avrupa'da toprakları bulunan Mısır'ın başkenti: Kahire
M Harfiyle Başlayan Şehirler
Madrid ve Malaga - İspanya
Milano - İtalya
Magdeburg - Almanya
Magadan - Rusya
Nainoru - Avustralya
Makurdi - Nijerya
Makkovik - Kanada
Manchester - Birleşik Krallık
Malargue - Arjantin
Malmö - İsveç
Mangalore - Hindistan
Manaus - Brezilya
Maragheh - İran
Mareb - Yemen
Mariupol - Ukrayna
Marsilya - Fransa