M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyada M harfi ile başlayan 19 ülke bulunmaktadır. Bazı ülkelerin denize sınırı yokken bazıları ada ülkesi konumundadır.



M Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Manisa: Ege Bölgesinde yer alan Manisa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Denizli ile sınır komşusudur.



2- Muğla: Türkiye'nin en fazla turist çeken 5 şehrinden biridir. En büyük ve kalabalık ilçeleri Bodrum, Datça, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'dir.



3- Malatya: Kayısı üretiminde lider konumda olan Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıyor.



4- Mardin: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin, 2012 yılında büyük şehir oldu. Şehrin nüfusu 800 bine yakındır.



5- Muş: 8.196 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır.



6- Mersin: Adana, Niğde, Konya ve Karaman ile sınır komşusu olan Mersin'in nüfusu yaklaşık 1 milyon 850 bindir. Türkiye'nin en kalabalık onuncu ilidir.



M Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- M Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:



Macaristan - Budapeşte

Makedonya - Üsküp

Malta - Valletta

Moldova - Kişinev

Monako - Monako



2- M Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:



Madagaskar - Antananorivo

Malavi - Lilongwe

Mozambik - Naputo

Mali - Bamako

Moritanya - Nouakchott



3- M Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:



Maldivler - Male

Myanmar - Naypyidaw

Malezya - Kuala Lumpur

Moğolistan - Ulan Batur



Amerika kıtasında yer alan Meksika'nın başkenti: Mexico City

Hem Asya hem Avrupa'da toprakları bulunan Mısır'ın başkenti: Kahire



M Harfiyle Başlayan Şehirler



Madrid ve Malaga - İspanya

Milano - İtalya

Magdeburg - Almanya

Magadan - Rusya

Nainoru - Avustralya

Makurdi - Nijerya

Makkovik - Kanada

Manchester - Birleşik Krallık

Malargue - Arjantin

Malmö - İsveç

Mangalore - Hindistan

Manaus - Brezilya

Maragheh - İran

Mareb - Yemen

Mariupol - Ukrayna

Marsilya - Fransa