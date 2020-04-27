Maarif Ne Demek? Tdk'ya Göre Maarifçi Ve Maarifçilik Ne Anlama Gelir?

Maarif kelimesi dilimize Arapça üzerinden geçmiş ve yerleşik olarak kullanılan bir sözcüktür. Temel anlamı, ‘Bilgi, kültür ve eğitim’ biçiminde TDK’ya göre geçmektedir. Aynı zamanda marifetler ya da beceri ve bilgiler şeklinde de dile getirmek mümkün.



Maarif Nedir?



Maarif kelimeleri farklı anlamları üzerinden ele alınarak tabir edilebilir.



- Bilgi,

- Kültür,

- Eğitim,

- Marifet,

- Beceri,

Ancak günümüzde yaygın olarak ‘eğitim sistemi’ için ele alınan ve kullanılan bir sözcüktür.



TDK'ya Göre Maarifçi



Eğitim ve öğretim örgütü için çalışan kişiye TDK’ya göre maarifçi denmektedir. Diğer bir deyişle maarifçi eğitimci anlamına gelmektedir. Öğrencilere eğitim veren ve onların eğitiminden sorumlu olan kişi olarak da tabir edilebilir. Günümüzde ise bu kelime yerine daha çok öğretmen sözcüğü kullanılmaktadır.



Maarifçilik Ne Anlama Gelir?



Maarifçilik maarifçi olma durumu şeklinde tabir edilir. Daha geniş şekilde açıklamak gerekirse aydınlanma şeklinde anlatılır. Herhangi bir eğitim sistemi ya da alınan bir konu üzerinden bilgilenmek ve bu bilgi doğrultusunda aydınlanmak olarak öne çıkıyor. Kelime anlamında kullanılırken aynı zamanda felsefi bir yanında olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Maarif ile beraber maarifçi ve Maarifçilik kelimelerini anlamları üzerinden gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.