Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Kısaca Maddenin Özellikleri

Maddenin özellikleri maddeleri birbirinden ayıran ve o maddeyi tanımamızı sağlayan özelliklere denir. Her madde kendisini birbirinden ayıran farklı özelliklere sahiptir. Kendilerine özgü özelliklere sahiplerdir.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Kütle ve hacim maddelerin ortak özellikleridir. Fakat bunlar dışında pek çok ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler fiziksel, kimyasal veya biyolojik gibi özelliklerdir. Maddelerin kokusu, rengi, işlevi birbirlerinden farklı olmaktadır. Maddelerin kokusuna ve şekline bakarak ayırt edilebilecek birçok madde bulunmaktadır. Fakat maddeleri tanımak için sadece tadına bakmak ve şekline bakmak yetmez. Hatta bazı maddeleri koklamak veya tadına bakmak oldukça tehlikeli olabilir.

Maddeleri tanımak ve diğer maddelerden ayırmak için maddeler ayırt edici özellikle sahiplerdir. Bu ayırt edici özellikler her maddede farklı değerlere sahiptir. Maddenin ayırt edici özelliklerden bazıları erime noktası, kaynama noktası ve donma noktasıdır. Ayrıca maddelerin yoğunlukları da ayırt edici özellikleri arasında yer almaktadır.

Maddenin ayırt edici özelliklerinden olan erime maddenin katı bir halden sıvı hale geçmesine denmektedir. Maddelere belirli ısı verildiğinde bir değere kadar ısılarında artış gerçekleşir. Daha sonra bu madde sıvı hale gelene kadar sıcaklığı sabit kalır. Maddenin erime sıcaklığı sabit kalan bu sıcaklığa denir.

Maddelerin diğer bir ayırt edici özelliği olan donma sıvı halde olan bir maddenin soğutularak katı hale geçmesidir. Bir maddenin erimeye başladığı sıcaklık ile donmaya başladığı sıcaklık aynıdır.

Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynamaya başladığı noktada artar. Su 100 C oluncaya kadar sıcaklığı artar. Devamında su ısıtılmaya devam edilir ise sıcaklık artmaz. Sabit kalır. Böylece suyun 100 C olduğunda kaynadığı anlaşılır. Fakat her sıvının kaynamaya başladığı sıcaklık farklıdır. Bu sebeple kaynama noktası maddelerin ayırt edici özelliklerinden biridir.

Ayrıca suda çözünemeyen maddelerin bazıları su yüzeyinde kalı iken bazıları batmaktadır. Bunun kütle ile bir alakası bulunmamaktadır. Ağır bir madde suda yüzerken, hafif bir maddenin suya battığı bilinmektedir. Bu durum maddenin yoğunluğu ile alakalıdır. Bu sebeple yoğunluk maddelerin ayırt edici özelliklerinden birisidir.

Kısaca Maddenin Özellikleri

Kütlesi ve hacmi olan varlıklara madde denir. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadır. Maddelerin ortak özellikleri her maddede bulunan özelliklerdir. Maddelerin sadece kendilerine ait özelliklerine ise ayırt edici özellik denmektedir. Maddelerin ortak özellikleri 3 şekildedir. Maddenin ortak özellikleri şunlardır:

- Eylemsizlik: Bir maddenin sahip oldukları şekil ve hareket durumlarını koruma durumuna eylemsizlik denmektedir.

- Hacim: Her maddenin uzayda kapladıkları yer bulunur. Uzayda kapladıkları yere ise hacim denir.

- Kütle bir cisimde olan maddenin miktarıdır. Kütle tüm maddeler için ortak özelliktir.