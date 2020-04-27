Mahluk Ne Demek? Tdk'ya Göre Mahlukat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan mahluk, Türk dil kurumu açısından ele alındığında, ‘yaratık’ anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Özellikle gerçekte olmayan ve ancak hep korkulan varlıklar için dile getirilmektedir.



Mahluk Ne Demek?



Mahluk kelimesi anlam noktasında yaratık sözcüğü üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle gözle görülmeyen ancak her daim korkulan varlıklar için ele alınan bir kelimedir. Diğer taraftan halk arasında kişi herhangi birine kızdığı zaman da ona öfke ile mahluk sözcüğünü kullanabilmektedir. Zaman içerisinde anlamı daha da genişleyen mahluk, diğer taraftan insanlar içinde toplu şekilde anlatma noktasında dile getirilebiliyor.



TDK'ya Göre Mahlukat Kelimesinin Anlamı Nedir?



Mahluk kelimesinden türemiş olarak TDK'ya göre aynı zamanda mahlukat kelimesinin anlamını da öğrenebilirsiniz. Bu doğrultuda mahlukat diğer bir değişle mahluk kelimesinin kısaltılmış halidir. Yani Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında yaratıklar şeklinde dile getirilir. Herhangi bir şekilde mahluklardan bahsedildiğinde mahlukat sözcük kullanılır. Yani birden fazla yaratık söylenmek istendiği zaman mahlukat sözcüğü öne çıkar.



Genelde yanlış bir kelime üzerinde ifade edilen mahlukat, mahlukatlar olarak da kullanılmaktadır. Ancak zaten mahlukat kelimesi çoğul şeklinde yer aldığından dolayı sonuna çoğul ekini koymaya gerek yoktur. Bu doğrultuda yaratıklar denmek istediğinde mahlukat sözcüğünü kullanmak yeterlidir.