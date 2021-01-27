Mahvetmek Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Mahfetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Mahvetmek kelimesi bir durumu daha kötü hale getirmek anlamına gelmektedir. Yazım yanlışı sıklıkla yapılan mahvetmek kelimesi Türk Dil kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde mahvetmek olarak kabul edilmektedir. Kelimelerin yanlış kullanımları nedeniyle genellikle yazım yanlışları ortaya çıkmaktadır.



Mahvetmek nasıl yazılır?



Mahvetmek kelimesinin yazılışı mahvetmek şeklinde olmalıdır. Yazım yanlışı olarak mahfetmek şeklinde olan kelimenin doğru yazılışı mahvetmek olarak yazılmalıdır.



TDK 'ya Göre Mahvetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Mahvetmek kelimesi Türk Dil kurumuna göre mahvetmek şeklinde yazılmaktadır. Mahfetmek şeklinde sözlü olarak kullanılan kelimenin yazım olarak da aynı şekilde yazılması yazım yanlışına neden olmaktadır. Kelime kullanımında mahfetmek olarak kullanılan kelime f harfinin yerine v harfi getirilmesiyle mahvetmek halinde kullanılmaktadır.