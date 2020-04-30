Majör Ne Demek? Tdk'ya Göre Majör Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan majör kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Majör kelimesi sözlüklerde büyük ve önemli anlamına gelmektedir.



Majör Ne Demek?



Dilimize Fransızcadan geçmiş olan majör kelimesine pek çok kaynakta ulaşmak mümkündür. Yabancı kökenli bir kelime olan majör kelimesini cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Majör kelimesi sözlüklerde büyük önemli anlamında kullanılır. Bu anlam dışında iki farklı anlamı da açıklanmıştır. Bir makam, bir akort veya bir aralığın oluşma biçimi ve büyük önerme şeklinde de tanımlanmıştır.



TDK'ya Göre Majör Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birçok kelimenin anlamı belirtilmiştir. Majör kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Majör kelimesi ile pek çok kaynakta karşılaşmak mümkündür. Bu kelime sözlüklerde 3 farklı şekilde açıklanmıştır. Cümle içerisinde sıfat veya isim olarak kullanılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde majör kelimesi şu şekilde açıklanmıştır:



- Büyük ve önemli. Majör kelimesi sıfat hali ile cümle içerisinde büyük ve önemli anlamında kullanılabilir.

- Bir makam, bir akort veya bir aralığın oluşma biçimi. Majör kelimesi müzik alanında bu anlamda isim olarak kullanılır.

- Büyük önerme. Majör kelimesi felsefe alanında bu anlamda kullanılır.