Makarna Çeşitleri Nelerdir? Makarnaların İsimleri Ve Özellikleri

Makarna dünya çapında en bilindik ve en özel yiyecekler arasında yer alır. Pek çok farklı çeşidi üzerinden hazırlanmış olan harika soslar eşliğinde dünya mutfaklarının önemli besin kaynaklarından biridir. Çok özel malzemeler ve soslar ile beraber hazırlanan makarna, aynı zamanda kolay hazırlama ile pratik yemek olanağı tanımaktadır.

Makarna Çeşitleri Nelerdir?

Makarna genel açıdan bakıldığı zaman dünya çapında İtalyan kökenli olarak daha meşhurdur. Hatta ‘spagetti’ bir şeklinde bilinir ve pek çok farklı çeşidi yer alır. Ancak dünyanın farklı mutfaklarında makarnalar değişkenlik göstermektedir. Her makarna değişik malzemeler üzerinden ele alınır ve usule uygun kültüre göre hazırlanır. Böylece hem görsel açıdan hem de lezzet bakımından dünyada birçok farklı makarna çeşidinin bulunduğunu söylemek gerekir. Hata dünya çapındaki çok güzel ustaların elinde hayat bulan makarna çeşitleri, önemli ve lüks lokantalarda yüksek maliyetlerde sunulmaktadır.

Makarnaların İsimleri ve Özellikleri

Makarnalar birçok farklı isim üzerinden ve özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bazı insanlar bu makarna çeşitlerini klasik şekilde hazırlarken bazıları ise çok özel soslar üzerinden ele almaktadır.

Spagetti: İtalyan kökenli olarak en ince ve uzun, sırım gibi bir makarnadır. Doğru haşlama süresi ile yanmaz ve dibi tutmaz, harika soslar eşliğinde tüketilir.

Linguine: Spagetti gibi uzundur ancak hafif yassı bir şekle sahiptir. Pesto sosu ve krema ile beraber aynı zamanda peynir veya et gibi şarküteri çeşitleri üzerinden de etkileyici bir lezzet sunar.

Fettucini: Yassı ve uzun makarna olarak öne çıkıyor. Diğer deyişle Türkiye'deki büyüklerin yaptığı kesme makarnanın uzun hali olarak dile getirmek mümkün. Kremalı sos eşliğinde harika bir şekil alır.

Fırın makarna: Spagettinin içi boş ve daha kalın hali ile beraber uzayan özelliği üzerinden öne çıkan bir makarnadır. Fırında pişirilmesi ile beraber sosu üzerinden nar gibi kızarmış şekilde harika bir lezzet sunar.

Lazanya: Yaprak biçimindeki makarna çeşididir. Kısa süre içerisinde kaynar şekilde haşlanır ve sebzelerde kıyma kullanılarak kat kat biçimini alır.

Bunların dışında aynı zamanda burgu makarna, penne makarna, kelebek makarna, mantı veya midye makarna ile beraber erişte ön plana çıkmaktadır.