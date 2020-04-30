BİST101.110-0.48EURO7.661.34USD6.990.60ALTIN379.35-0.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Makber Nedir? Tdk'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?
    ABONE OL
    30.04.2020 - 22:58 |

    Makber Nedir? Tdk'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

    Makber kelimesi gündelik yaşamda pek bilinmeyen bir sözcüktür. Ancak bazı yazılı kaynaklarda ve edebi eserler ile beraber televizyonda duyulan bir kelime olarak öne çıkıyor. Peki, makber nedir? TDK'ya göre makber kelimesinin anlamı ne demektir? Tüm detayları bir araya getirdik.

    Makber Nedir? Tdk'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

    Türk Dil Kurumu için makber kelimesinin karşılığı olarak, ‘Mezar, kabir, meften’ anlamları öne çıktığını dile getirmek mümkün. Arapça kökenli olan bu kelime Türkçede pek yaygın kullanılmayan sözcüktür.

    Makber Nedir?

    Makber kelimesinin Türk dil kurumu açısından ele aldığımız zaman farklı sözcükler üzerinden ifade etmek mümkün.

    - Mezar,
    - Meften,
    - Kabir,

    Bu anlamları ile beraber cümle içerisinde ve tek başına değişik zamanlarda kullanılabilir.

    ‘’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın/ gömelim seni tarihe sığmazsın.’’ M. A. Ersoy

    TDK'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

    TDK’ya göre makber kelimesinin anlamı, ‘mezar’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda alternatif olarak kabir ya da meften gibi sözcükler üzerinden de değerlendirilebilir. Daha çok edebi eserlerde, roman ve şiirlerde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Halk arasında pek yaygın olduğunu söylemek doğru değil.

    Ancak makber kelimesinin üzerine farklı tiyatro oyunlarının da bulunduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden sanatsal açıdan da makber sözcüğünün önemli bir potansiyel teşkil ettiği söylenebilir. Bu kelimenin anlamını öğrenmek ile beraber herhangi bir yerde karşınıza çıktığı zaman, cümleyi daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Dilerseniz gündelik yaşam içerisinde de farklı zamanlarda değişik yerlerde kullanmanız mümkün.

     

    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci son! Profesör hayatını kaybetti

    Feci son! Profesör hayatını kaybetti

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    İBB Meclisi "olağanüstü" toplanıyor

    İBB Meclisi "olağanüstü" toplanıyor

    Sıradaki Haber