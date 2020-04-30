Makber Nedir? Tdk'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu için makber kelimesinin karşılığı olarak, ‘Mezar, kabir, meften’ anlamları öne çıktığını dile getirmek mümkün. Arapça kökenli olan bu kelime Türkçede pek yaygın kullanılmayan sözcüktür.



Makber Nedir?



Makber kelimesinin Türk dil kurumu açısından ele aldığımız zaman farklı sözcükler üzerinden ifade etmek mümkün.



- Mezar,

- Meften,

- Kabir,



Bu anlamları ile beraber cümle içerisinde ve tek başına değişik zamanlarda kullanılabilir.



‘’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın/ gömelim seni tarihe sığmazsın.’’ M. A. Ersoy



TDK'ya Göre Makber Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?



TDK’ya göre makber kelimesinin anlamı, ‘mezar’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda alternatif olarak kabir ya da meften gibi sözcükler üzerinden de değerlendirilebilir. Daha çok edebi eserlerde, roman ve şiirlerde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Halk arasında pek yaygın olduğunu söylemek doğru değil.



Ancak makber kelimesinin üzerine farklı tiyatro oyunlarının da bulunduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden sanatsal açıdan da makber sözcüğünün önemli bir potansiyel teşkil ettiği söylenebilir. Bu kelimenin anlamını öğrenmek ile beraber herhangi bir yerde karşınıza çıktığı zaman, cümleyi daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Dilerseniz gündelik yaşam içerisinde de farklı zamanlarda değişik yerlerde kullanmanız mümkün.