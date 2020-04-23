Makine Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Makina Mı Yoksa Makine Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Makine, İtalyancadan Türkçeye geçiş yapmış bir kavramdır. Bu sebeple de sözcüğün yazımı esnasında bazı hatalar yapılabilmektedir.



Makine TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu sözlüğünde makina kavramı arandığında, kişi otomatik olarak “makine” kavramına yönlendirilmektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere bu terim doğru yazımı makine şeklinde kabul edilmektedir.



Makine Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Tercih yaparken makine mühendisliğini en öne yazmaya ne dersin?

Aslında çok kompleks bir makine gibi durmuyor ama fiyatı biraz pahalı gibi.



Makine Nedir?



TDK sözlüğü incelendiğinde makine ile ilgili birden fazla açıklama olduğu görülmektedir. Bu kapsamda sözlükte yer alan tanımlamalar aşağıdaki gibidir.

1. Bir enerjiyi, farklı bir enerjiye dönüştürmek için kullanılan ve içerisinde çeşitli parçalar bulunan düzenek.

2. Bir aletin ya da taşıtın hareketini sağlayan mekanizma.