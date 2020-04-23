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    HaberlerEğitim Haberleri Makine Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Makina Mı Yoksa Makine Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:25 |

    Makine Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Makina Mı Yoksa Makine Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Makine ve makina kavramları konuşma ve yazı dilinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu terimin bir tane doğru yazılışı bulunmaktadır. Peki, kelimenin TDK’ya göre yazımı makine mi yoksa makine midir? Bu kelime nasıl yazılır? Sizler için bu soruların cevabını her yönü ile inceledik.

    Makine Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Makina Mı Yoksa Makine Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Makine, İtalyancadan Türkçeye geçiş yapmış bir kavramdır. Bu sebeple de sözcüğün yazımı esnasında bazı hatalar yapılabilmektedir.

    Makine TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde makina kavramı arandığında, kişi otomatik olarak “makine” kavramına yönlendirilmektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere bu terim doğru yazımı makine şeklinde kabul edilmektedir.

    Makine Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Tercih yaparken makine mühendisliğini en öne yazmaya ne dersin?
    Aslında çok kompleks bir makine gibi durmuyor ama fiyatı biraz pahalı gibi.

    Makine Nedir?

    TDK sözlüğü incelendiğinde makine ile ilgili birden fazla açıklama olduğu görülmektedir. Bu kapsamda sözlükte yer alan tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
    1. Bir enerjiyi, farklı bir enerjiye dönüştürmek için kullanılan ve içerisinde çeşitli parçalar bulunan düzenek.
    2. Bir aletin ya da taşıtın hareketini sağlayan mekanizma.

     

     

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