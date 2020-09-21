Malatya Haritası: Malatya İlçeleri Nelerdir? Malatya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Kayısı diyarı ile ün kazanmış olan Malatya verimli ovalara sahiptir. Ayrıca önemli ticaret yolları ile Malatya Bez Dağının kuzey eteğinde ve Malatya Ovasının güneyinde yer almaktadır. Birçok ilçesi bulunan Malatya ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Malatya'nın Kaç İlçesi Vardır?



Malatya şehri ülkemizin bölgelerinden Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Ülkemizde 2014 yılında Büyük Şehir statüsünü kazanmıştır. Malatya'da toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Fakat Malatya ilinin nüfusunun yüzde sekseni bu ilçelerden Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşamaktadır. En kalabalık ilçesi Yeşilyurt ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi ise Doğanyol ilçesidir.



Malatya Nüfusu Ne Kadar?



Malatya nüfusu 2019 verilerine göre 800.165 olarak hesaplanmıştır. Nüfus bir önceki yıla göre 3.129 artmış durumdadır. Malatya'nın nüfusunun 398.249 kişisi erkek, 401.916 kişisi ile kadın nüfusunu oluşturmaktadır.



Malatya ilinin yıllara göre nüfusuna bakıldığında 2016 yılında nüfusun 781.305 olduğu açıklanmıştır. 2017 yılında nüfusta artış görülmüş ve 786.676 olmuştur. 2018 ve 2019 yıllarında nüfus tekrar artış göstermiş ve 2018 yılında 797.036 olurken 2019 yılında nüfus 800.165 olmuştur. 2020 yılının tahmini nüfus verileri ise 803.499 olarak açıklanmıştır. Fakat 2020 yılının nüfusu eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmin edilmiştir. Kesinliği bulunmamaktadır.



Malatya İlçeleri Nelerdir?



Malatya iline bağlı toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Bunlar Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hakimhan, Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale ve Doğanyol ilçeleridir.



Malatya ilinin en kalabalık ilçesi Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleridir. Yeşilyurt ilçesinin nüfusu 319,618 iken Battalgazi ilçesinin nüfusu 304.787 olmaktadır. Malatya'nın nüfusunun büyük bir bölümü bu ilçelerde yer almaktadır. Ayrıca nüfus açısından en küçük ilçesi Kale ve Doğanyol ilçeleridir. Kale ilçesinin nüfusu 6.085, Doğanyol ilçesinin nüfusu ise 4.051 olarak açıklanmıştır.