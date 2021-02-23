Malnütrisyon Nedir? Tıp Dilinde Malnütrisyon Terimi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Malnütrisyon tedavi edilmezse vücutta ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına beslenme bozukluklarının tedavisine bir an önce başlanması gerekir.

Malnütrisyon Nedir?

Malnütrisyon, vücudun ihtiyaç duyduğu maddelerin yeteri kadar alınamamasına verilen isimdir. Vücutta hızlı kilo kayıpları, organların ve sistemlerin fonksiyonlarında sorun çıkmasıyla kendini belli eden bir hastalıktır. Yaşın ilerlemesiyle daha sık karşılaşılan bir rahatsızlık olduğu için gençlerde daha az görülür.

Malnütrisyon pek çok sebepten ötürü ortaya çıkabilir. Az yemek yenmesi, mide bulantısı, kusma, ağız sağlığının korunamaması başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı beslenme sorunları oluşabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlarda yan etki görülmesi de mümkündür.

Malnütrisyon tedavisinde öncelikle yeme bozukluğunun ana sebebinin bulunması gerekir. Vücudun kaybettiği maddelerin geri kazandırılması adına uygun diyet programları izlenmelidir. Alınması gereken kalori miktarına ulaşılamadığı durumda ek gıda takviyelerinden yardım alınabilmektedir. Enerji verici gıdaların yanında vitamin ve minerallerin de yeterli kadar alınması, su tüketiminin düzenlenmesi hastalar için oldukça faydalıdır.

Tıp Dilinde Malnütrisyon Terimi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Malnütrisyon tıp dilinde vücudun her gün alması gereken enerji miktarının alınamamasına verilen isimdir. Oral beslenmenin yetersiz görüldüğü durumlarda kullanılan, tedaviye ihtiyaç duyulabilen bir rahatsızlıktır. Vücutta anormal kilo kayıpları gözlendiğinde protein, yağ ve karbonhidrat alımlarının düzenlenmesini gerektirir.

Sağlıksız beslenmeden kaynaklanan sorunlardan biri olan Malnütrisyon, erken dönemde teşhis edildiğinde tedavisi kolaylaşan bir hastalıktır. Hastaların birkaç günlük yemek tablosu incelenerek gerekli tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Hastanın öyküsü, yaşı, ideal kilosuna göre durumu, diğer rahatsızlıkları ve kullandığı ilaçlar göz önünde bulundurularak gerekli diyet listesi oluşturulur.