Mamafih Ne Demek? Tdk'da Mamafih Kelimesinin Anlamı Nedir?

Değişik cümleler üzerinde mamafih kelimesini Türk Dil Kurumu'na göre anlatmak mümkün. Bu doğrultuda anlamı, ‘hal böyleyken, bununla birlikte ya da iş bu durumdayken’ gibi ifadeler üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.



Mamafih Ne Demek?



Mamafih kelimesi eski zamanlarda çok daha yoğun kullanılan bir sözcüktü. Günümüzde hala geçerliliğini korusa dahi pek fazla değerlendirilmemektedir.

- Durum böyleyken,

- İş bu durumdayken,

- Bununla birlikte,



Bu kelimeyi bir örnekle açıklamak gerekirse;



‘’Mamafih arada bir ufak tefek işleri de kendi hesabıma alabiliyorum.’’ N. Hikmet



Bu cümlede genelde durum böyleyken ya da bununla birlikte şeklinde tabir edildiğini dile getirmek mümkün.



TDK'da Mamafih Kelimesinin Anlamı Nedir?



Özellikle yazılı eserler ile birlikte bazı edebi metinlerde mamafih kelimesi ile çok sık karşılaşılır. Pek çok insan bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmediği için de cümleyi tam olarak anlamaz. Bu anlamı üzerinden mamafih kelimesini değerlendirebilir ve cümlenin ne anlatmak istediğini bu şekilde daha kolay algılayabilirsiniz.



Gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile aynı zamanda cümle içerisinde kendiniz de kullanabilirsiniz. Ancak bu kelime genelde tek başına değerlendirilen bir sözcük değildir. Bu arada ya da hal böyleyken gibi farklı anlamlar ile beraber cümleyi tamamlayıcı bir unsurdur.