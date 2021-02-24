Manikür Nedir, Nasıl Yapılır? Manikür İle Pedikür Arasındaki Farklar Nelerdir?

El ve ayaklardaki tırnakların bakımı oldukça önemlidir. Hem kadınların hem de erkeklerin tırnaklarına özen göstermesi gerekir. İster görünüş açısında isterse de sağlık açısından olsun tırnak bakımı oldukça önemlidir. Tırnaklar ellerin ve ayakların daha yetenekli şekilde kullanılmasını sağlar. Bu noktada manikür ve pedikür devreye girer.



Manikür Nedir?



Manikür tırnak ve el bakımının yapılması, tırnak şekillendirmesi, derinlemesine temizliğinin yapılmasıdır. Manikür yaparken uzmanlık gerektiren tırnak eti kesimleri yapılır. Bu noktada oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Yanlış bir şekilde derin kesilen etlerin ardından morarma etlerin kopması, kan kaybına bağlı olarak uyuşma ve damar yırtılması gibi durumlar ortaya çıkabilir.



Manikür Nasıl Yapılır?

Evde manikür yapmak için manikür suyu hazırlanır tırnakların beslenmesi için bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, tırnak renklerinin farklılaşmaması için birkaç damla limon damlatılır.

Tırnaklar manikürden önce temizlenmeli, krem dahi hiçbir şey üzerinde bulunmamalıdır.

İstenilen uzunlukta tırnaklar kesilerek, törpülenir.

Kütikül temizleme çubuğu ile ölü deriler geriye doğru itilir.

Geriye itilen derilerin kolay kesilmesi için nemlendirici krem sürülerek birkaç dakika beklenir.

Yeterince beklenince tırnaklar yıkanır, kurutulur. Tırnak etleri dikkatlice kesilir.

En son eller yıkanır ve nemlendirici krem sürülür.

Manikür İle Pedikür Arasındaki Farklar Nelerdir?



Manikür ellerin güzelleştirilmesi ve temizlenmesi için yapılır. Ölü deriler temizlenir, cilt bakımı yapılır, tırnaklara şekil verilir. Pedikürde de aynı işlemler yapılır. Fakat manikür ile pedikür arasındaki fark pedikürün ayak tırnaklarına uygulamasıdır.