Manometre Nedir, Ne İşe Yarar? Manometre Neyi Ölçer?



Manometre ister gaz ister sıvı akışkanların gösterdiği basınçları ölçmeye yarayan bir alettir. U şeklini andıran bir yapıdan meydana gelmektedir. Manometre içerisinde ki sıvının basıca göre hareket etmesi basıncın ölçümünü vermektedir. Laboratuvar deneylerinde de sık sık kullanılmakta olup, fizik ve kimya derslerinin vazgeçilmezidir. Alınan basınç ölçümlerinin göstereceği sonuca göre değerlendirme yapılabilmektedir.



Manometre Nedir, Ne İşe Yarar?



Manometre, sıvı ya da gaz akışkanlarının gösterdiği basınçları ölçmeye yarayan bir alet olup, U şeklinde bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisin de yer alan sıvı, uygulanan basınç kuvvetine göre seviyesini değiştirmektedir. Bu seviye değişikliği sayesinde basıncın ölçümü yapılabilmektedir.



Manometreler, metal manometreler ve sıvı manometreler olmak üzere iki çeşit olarak bulunmaktadır. Eskiden kullanılan gümüşten yapılan manometreler ile de karşılaşmak mümkündür. Teknolojinin gelişmesi ile beraber dijital manometreler de üretilmektedir.



Manometre Neyi Ölçer?



Bu ölçerler daha çok bina tesisatlarında ve merkezi sistem kazanlarda, kazan dairelerinde kullanılan, regülatörlerin ölçümlerini de yapan cihazlardır. Aynı zaman da tıp sektöründe kan basınını ve solunum basıncını da izlemek için manometreler kullanılır. Endüstri alanında da kullanımına rastlanan manometreler özellikle LPG ürünlerinin takılması ve kullanımının takip edilmesinde de kullanılır. Doğal gaz ile çalışan ürünlerin monte edilmesin de ve değiştirilmesi aşamalarında kullanılan manometreler sayesinde güvenli bir kullanım sağlanabilir. Bu bağlamda kullanılan manometrelerin kalitesi önem arz etmektedir.