Mantar Türleri Ve Adları Nelerdir? Ülkemizde Yetişen Mantar Çeşitleri Ve Sık Bulunduğu Yerler

Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yetişen oldukça fazla sayıda mantar bulunmaktadır. Ancak özelliklere bağlı olarak bazı mantarlar zehirlidir; bazı mantarlar ise yenebilir nitelik taşır. Türkiye bu konuda oldukça zengin bir potansiyele sahip ülkedir. Bu mantarların isimlerini ve bulunduğu noktalara öğrenerek, amaca uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.

Mantar Türleri ve Adları Nelerdir?

Türkiye'de yaklaşık olarak 10 binden fazla mantar çeşidi bulunmaktadır. Burada önemli olan yetiştirilebilir ve yenebilir mantar türleridir. O konuda birbirinden farklı ve lezzetli mantar türleri olması ile beraber değişik çeşitleri ayrılan seçenekler de yer alır.

Öldüren cinse sahip mantarlar, Zehirli mantarlar, yenebilir mantarlar ve hiçbir şey yapılmayan mantarlar bulunur. Burada önemli olan tüketilebilir mantar çeşitlerini ele almaktır. Türkiye'nin değişik bölgelerinde yetişen bu konuda farklı mantarlar yer almaktadır. Bazıları yenir bazıları ise yenmez. Genel olarak ele alındığında şunlar karşımıza çıkıyor;

- Biftek mantarı,

- Borazan mantarı,

- Bal mantarı,

- Dede sakalı mantarı,

- Kanlıca mantarı,

- Kar çanı mantarı,

- Karakız mantarı,

- Kaypak mantarı,

- Trüf mantarı,

Genel olarak dünya çapında ve Türkiye'de öne çıkan mantar çeşitleri olarak bunları saymak mümkün.

Ülkemizde Yetişen Mantar Çeşitleri ve Sık Bulunduğu Yerler

Ülkemizde yetişen mantar çeşitleri ve bulunduğu yerleri öğrenerek amaçlar altında değerlendirebilirsiniz.

- Biftek mantarı yenilebilir en lezzetli çeşitler arasında yer almaktadır. Genel olarak Kuzey bölgesinde yetişir.

- Borazan mantarı aynı zamanda Trompet mantarı ya da siyah trampet şeklinde bilinmektedir. Yenilebilen mantar türleri arasında yer alır.

- Bal mantarı İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda görülen çeşitler arasında bulunuyor. Ancak tüketimi konusunda tavsiye edilmektedir.

- Dede sakalı mantarı yine yenilebilir mantarlar içerisinde yer almaktadır. Türkiye'de çam ve Köknar ormanları içerisinde bulunur.

- Kanlıca mantarı Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen ve en çok bilinen yaban türü mantar çeşitlerinden biridir. Aynı zamanda farklı pişirme yöntemleri ile tüketilebilen lezzetli mantarlar arasında yer alır.

- Kar çanı mantarı sokulgan kozalaklı ağaçların diplerinde bulunur.

- Karakız mantarı Batı Karadeniz Bölgesi'nin yaygın çeşitlerinden biridir.

- Kaypak mantarı iğne yapraklı çamların altında, çayır ve yosun ile eğreltiler arasında bulunabilecek çeşitlerden biridir.