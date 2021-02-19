Manuel Ne Demek? (TDK) Ürünlerde Manuel Hangi Anlamda Kullanılır?

TDK'ya göre manuel kelimesi, elle yapılan ve otomatik olmayan anlamına gelir.

Manuel Ne Demek? (TDK)

Türkçe dilinde yer alan bazı kelimeler insanlar tarafından yanlış biliniyor. Yazılışları veya okunuşları konusunda birçok insan yanlış bilgiye sahip olabiliyor. İnsanlar bazı kelimelerin anlamlarını bilmeden kullanıyor. Tüm kelimelerin anlamları TDK tarafından belirlenmiştir. Bu konuda araştırma yapmak isteyenler, TDK'nın bilgilerine ulaşabilir. Manuel kelimesi, elle yapılan işlemler olarak adlandırılıyor. Otomatik işlemin tersi olarak düşünülüyor.

Ürünlerde Manuel Hangi Anlamda Kullanılır?

Ürünlerde yer alan manuel ibaresi, elle yapılan işlemler olarak biliniyor. Bazı işlemler otomatik değil manuel yapılıyor. Manuel bu durumda hangi anlamda kullanıldığı insanlar tarafından merak edilebiliyor. Manuel otomatik kelimesinin tam tersidir.