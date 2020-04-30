Maral Ne Demek? Tdk'ya Göre Maral Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Maral kelimesi dilimize Moğolcadan girmiş bir kelimedir. Türkçe bir kelime olmayan maral kelimesi dilimizde seyrek de olsa kullanılmaktadır. Maral kelimesi dişi geyik manasına gelmektedir.



Maral Ne Demek?



Yabancı kökenli bir kelime olan maral kelimesinin anlamı ile ilgili Türk Dil Kurumu dışında birçok kaynakta farklı tanımlamalar yapılmıştır.



Kelime kökeni olarak Moğolcadan girmiş olan maral kelimesine birçok kaynakta karşılaşılmaktadır. Anlamı, hangi manaya geldiği ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Maral kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre dişi geyik manasına gelmektedir. Bazı kaynaklarda ise ceylan ve kızıl geyik olarak da tanımlamalar yapılmıştır.



TDK'ya Göre Maral Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Maral kelimesi dilimizde çok sık kullanılmasa da anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunan bir kelimedir. Türk Dil Kurumunda dişi geyik olarak tanımlanan maral kelimesi aynı zamanda kız çocuklarına verilen isimlerden de birisidir.



Bunun dışında maral kelimesinden türemiş olan maral olmak kelimesi ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Maral olmak kelimesi ile ilgili Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklama yapılmamıştır.