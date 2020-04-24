Marjinal Ne Demek? TDK'ya Göre Marjinallik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Fransızca kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmakta olan marjinal kelimesi, Marginal'den türemiştir. Ayrıca Latincede 'Marginalis' olarak da karşımıza çıkmaktadır. Toplum düzeni dışında kalan anlamı taşımaktadır.



Marjinal Ne Demek?



Marjinal kelimesi, anlam olarak, farklı, sıradan olmayan, toplumda alışılagelmiş düzenin dışında kalan anlamı taşır. Genellikle, kişiler için kullanılmakta olan marjinal kelimesi, aynı zamanda sıfat olma özelliği taşımaktadır. Marjinal kelimesinin, özellikle moda dünyasında sıkça kullanıldığını görmekteyiz.



TDK'ya Göre Marjinal Ne Demek?



TDK'ya göre, marjinal kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı; kenara ait, asıl konuya dahil olmayan, bir kitabın dış kenarına yazılmış notlar veya süsleme anlamında kullanılır. İkinci anlamı ise; toplumun bildiği alışılagelmiş düzenin dışında özellikleri olan, anlamında kullanılır. Limitleri zorlayan, sınır tanımayan anlamlarına da gelen marjinal kelimesinin kullanırken, özellikle kişi hakkında ön yargı ve ötekileştirme yapmadan kullanmakta fayda vardır.



Örnek bir cümle olarak; 'Giydiği kıyafetlerdeki marjinallik ile herkesi kendisine hayran bıraktı'. Marjinal kelimesi, sadece bir kişiden bahsederken değil, bir resmi veya eseri tasvir ederken de kullanılabilir. ' Bu resim sergisi marjinalliği ile göz doldurdu'. Özellikle sosyal medyada, son yıllarda sıkça kullanıldığına rastlamaktayız.