Marmara Koleji dünya birincisi

Uluslararası bilgi yarışması Owlypia’da büyük başarı elde eden Marmara Koleji öğrencileri dünya birincisi oldu. Öğrencilerin entelektüel meraklarını artırmayı ve akademik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışmaya 72 ülkeden 4 bin 450 öğrenci katıldı.

Yarışmanın 15-18 yaş arası Edebiyat ve Kültür ayağında Kocaeli Marmara Koleji öğrencisi Emirhan Yüksel, dünya birincisi oldu. Aynı kategoride Duru Uzel ise dünya üçüncülüğünü elde etti. Marmara Koleji öğrencilerinden Ahmed Al-Mosouli ise bilgi yarışmasının 11-14 yaş kategorisinde dünya 12.’si olmayı başardı. İngilizce yapılan Owlypia Bilgi Yarışması’nın on-line etabına öğrencileri, İngilizce öğretmeni Doğaç Kutlu hazırladı.

Marmara Koleji’nin derece elde eden öğrencileri Emirhan Yüksel, Duru Uzel ve Ahmed Al-Mosouli yarışmanın global ayağı olan Cambridge ve Boston’da yarışmaya hak kazandılar.