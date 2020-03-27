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    HaberlerEğitim Haberleri Marmara Koleji dünya birincisi
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Marmara Koleji dünya birincisi

    Marmara Koleji dünya birincisi

    Uluslararası bilgi yarışması Owlypia’da büyük başarı elde eden Marmara Koleji öğrencileri dünya birincisi oldu. Öğrencilerin entelektüel meraklarını artırmayı ve akademik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışmaya 72 ülkeden 4 bin 450 öğrenci katıldı.

    Yarışmanın 15-18 yaş arası Edebiyat ve Kültür ayağında Kocaeli Marmara Koleji öğrencisi Emirhan Yüksel, dünya birincisi oldu. Aynı kategoride Duru Uzel ise dünya üçüncülüğünü elde etti. Marmara Koleji öğrencilerinden Ahmed Al-Mosouli ise bilgi yarışmasının 11-14 yaş kategorisinde dünya 12.’si olmayı başardı. İngilizce yapılan Owlypia Bilgi Yarışması’nın on-line etabına öğrencileri, İngilizce öğretmeni Doğaç Kutlu hazırladı.

    Marmara Koleji’nin derece elde eden öğrencileri Emirhan Yüksel, Duru Uzel ve Ahmed Al-Mosouli yarışmanın global ayağı olan Cambridge ve Boston’da yarışmaya hak kazandılar.

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