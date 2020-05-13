Mars keşif aracı dünya finalinde

ABD’nin Utah eyaletinde düzenlenen University Rover Challenge’a (URC), Hope (Umut) adını verdikleri yeni keşif aracıyla katılan ekip, 16 ülkeden 93 takım arasında yapılan değerlendirme sonucunda yarışmada finalist oldu. Tüm dünyadan katılıma açık olan yarışma, üniversite öğrencilerini, kızıl gezegen Mars’ı keşfedecek yeni nesil keşif ve gezgin aracı tasarlama konusunda yarıştıran önemli uluslararası etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

2014’ten bu yana keşif araçları geliştiren ÖzÜ Rover Takımı, Özyeğin Üniversitesi Robotik Laboratuvarı direktörlerinden Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek’in danışmanlığında kuruldu.

Takım, Polonya’nın ev sahipliğindeki European Rover Challenge’a (ERC) da katılmak için başvuru yapmıştı. ÖzÜ Rover, ERC’de de ön eleme sürecini geçmeyi başardı. Yarışmanın, Eylül 2020’de gerçekleşmesi bekleniyor.