Matematikte E Sayısı Kaçtır? İşte E Sayısının Yaklaşık Değeri



E sayısı özellikle matematik ve mühendislik bölümünde önemli bir yere sahiptir. Matematikçilerin ve mühendislerin hesaplarında çok sık kullandıkları e sayısının yaklaşık değeri günümüzde birçok kişi tarafından merak edilmektedir.



Matematikte E Sayısı Kaçtır?



Matematik bilimi ile birlikte mühendislik biliminde de sık sık kullanılan e sayısı sabit bir reel sayıdır. Doğal logaritmanın tabanı ve irrasyonel bir sayıdır. Günümüzde pi sayısı çok sık kullanılsa da e sayısının da yeri oldukça önemlidir. E sayısı adını ünlü matematikçi Euler'in baş harfinden almaktadır.



E sayısının yaklaşık değeri : 2.718281828459045235360287471352662497757247...



E sayısı mühendislerin ve matematikçilerin çok sık kullandığı sayılardan birisidir. İlk olarak bu sayı İskoç matematikçi John Napier değinmiştir. Fakat bu sayı üzerinde fazla durmamıştır. John Napier sadece logaritma ile ilgili yayınlamış olduğu bir ek içerisinde hafifçe bahsetmiştir. Bunun üzerinde e sayısını gerçek anlamda ilk bulan kişi İsveçli Matematikçi olan Jakob Bernoulli olmaktadır.



E sayısının bulunuşu 17. Yüzyılların başlarına dayanmaktadır. 17. Yüzyılda coğrafi keşiflerin etkisi ile finans ve uluslararası ilişkilerde büyük artış olmuş ve bileşik faiz fikri ilgi çekmiştir. Böylece Jakob Bernoulli e sayısını bileşik faiz probleminden bulmuştur.