Maymunlar memeliler sÄ±nÄ±fÄ±ndaki en sosyal hayvanlardÄ±r. HÄ±zlÄ± ve atik olmalarÄ±yla bilinen bu canlÄ±larÄ±n yÃ¼zde doksanÄ±ndan fazlasÄ± ormanda yaÅŸar. DÃ¼nyada goril ve babun olmak baÅŸta olmak Ã¼zere onlarca farklÄ± maymun tÃ¼rÃ¼ bulunmaktadÄ±r.Â

Â Maymun TÃ¼rleri Nelerdir?Â

Â 1- Goril: En gÃ¼Ã§lÃ¼ ve aynÄ± zamanda en iri maymun tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. BazÄ±larÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 250 - 300 kiloya kadar Ã§Ä±kabilir. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±larÄ±na raÄŸmen sakin bir tabiata sahiptirler. Ã‡ekilen birÃ§ok belgeselde sadece leoparlara karÅŸÄ± saldÄ±rganca tutum sergiledikleri gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. Goril aÄŸÄ±r olmasÄ±na karÅŸÄ±n aÄŸaÃ§lara en rahat tÄ±rmanan memelilerden biri kabul ediliyor. Sadece Afrika kÄ±tasÄ±nda yaÅŸayan gorillerin tamamÄ± otÃ§uldur.Â

Â 2- Babun: HabeÅŸ maymunu adÄ±yla da bilinen babunlar en iri maymun tÃ¼rlerinden bir diÄŸeridir. KÃ¶peklere benzeyen burunlarÄ± ile bazÄ± kaynaklarda 'kÃ¶peksi maymun' adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zellikle aile baÄŸlarÄ± Ã§ok geliÅŸmiÅŸ olan diÅŸi babunlar yavrularÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman bÄ±rakmazlar. SÃ¼rÃ¼ halinde yaÅŸayan bu canlÄ±lar etÃ§ildir.Â

Â 3- Tamarin maymunu: SÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olan Tamarin en nadir bulunan maymun tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Nesli tÃ¼kenmekte olan hayvanlardan biri olduÄŸu iÃ§in birÃ§ok kurum tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Aslan yelesini andÄ±ran kÄ±vrÄ±mlarÄ± ve altÄ±n renginde olduÄŸu iÃ§in AltÄ±n Aslan Maymunu adÄ±yla da bilinir.Â

Â KÃ¼Ã§Ã¼k & BÃ¼yÃ¼k Maymun Ã‡eÅŸitleri ve Ã–zellikleriÂ

Â 1- Mandril Maymunu: KÃ¶peksi maymunlardan biri olan Mandril'in en ayÄ±rt edici Ã¶zelliÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± renkli burnudur. Hem erkek hem de diÅŸilerinin yÃ¼zlerinde beyaz sakallar bulunur. Sadece yaÄŸmur ormanlarÄ±nda yaÅŸayan mandril maymunlarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve sakin bir tabiata sahiptir.Â

Â 2- CÃ¼ce Ä°pek Maymunu: DÃ¼nya Ã¼zerindeki en kÃ¼Ã§Ã¼k maymun tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. En fazla 15- 16 santim olur. Pigme tÃ¼rÃ¼nde olan cÃ¼ce ipek maymunu genellikle GÃ¼ney Amerika'nÄ±n ormanlarÄ±nda yaÅŸar. Parmak maymun adÄ±yla da bilinen bu canlÄ±lar genelde bÃ¶cek ve diÄŸer haÅŸereleri yiyerek beslenir.Â

Â 3- KapÃ¼Ã§in maymunu: En hareketli ve enerjik maymun tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda geliyor. AynÄ± zamanda zeka seviyeleri oldukÃ§a yÃ¼ksektir. GÃ¶vdelerinin bir kÄ±smÄ± sarÄ± olan bu maymunlarÄ±n geri kalan kÄ±smÄ± siyah ya da kahverengidir. KapuÃ§in maymunlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde birÃ§ok test yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã¶ÄŸrenme ve taklit yeteneklerinin Ã§ok fazla geliÅŸtiÄŸi gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. DiÄŸer maymun tÃ¼rlerinin Ã§oÄŸu gibi Afrika'da yaÅŸarlar.Â

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