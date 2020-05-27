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    HaberlerEğitim Haberleri MEB’den İstanbul’un fethi konulu bilgi yarışması
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    27.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    MEB’den İstanbul’un fethi konulu bilgi yarışması

    MEB tarafından İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenlenecek. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla 29 Mayıs’ta düzenlenecek yarışmaya lise öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, “ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru” adresi üzerinden 29 Mayıs’a saat 16.45’e kadar devam edecek.

    MEB’den İstanbul’un fethi konulu bilgi yarışması

     

    Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Yarışma soruları 29 Mayıs’ta EBA TV Lise’de saat 17.00’de eş zamanlı olarak da “ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacak.

    İlk 20 ödüllendirilecek

    Yarışma kapsamında İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından 10 soru, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, kültür, sanat ve spor kategorisinden, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan 1’er soru olmak üzere 20 soru sorulacak. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 öğrenciye 100’er TL hediye çeki verilecek.

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