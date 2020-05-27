MEB’den İstanbul’un fethi konulu bilgi yarışması

Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Yarışma soruları 29 Mayıs’ta EBA TV Lise’de saat 17.00’de eş zamanlı olarak da “ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacak.

İlk 20 ödüllendirilecek

Yarışma kapsamında İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından 10 soru, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, kültür, sanat ve spor kategorisinden, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan 1’er soru olmak üzere 20 soru sorulacak. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 öğrenciye 100’er TL hediye çeki verilecek.