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    HaberlerEğitim Haberleri MEB’den Yaşayan Okullar Projesi
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    16.10.2020 - 07:00 |

    MEB’den Yaşayan Okullar Projesi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sultanahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde, Yaşayan Okullar Projesi’ni tanıttı. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, valiler, belediye başkanları, il milli eğitim müdürleri ile mimarlar katıldı.

    MEB’den Yaşayan Okullar Projesi

     

    Proje kapsamında, gönüllü olarak destek veren 15 mimarlık ofisi tarafından tasarlanan 23 proje; köy okullarından yoğun kent nüfusundaki okullara farklı ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan bir örneklem oluşturuyor. Yaklaşık 150 bin metrekarelik proje alanıyla ortalama 450 derslik ile 15 bin öğrenciye erişmeyi hedefleyen projeyle okullar çevreye uyumlu bir şekilde yenilenecek.

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