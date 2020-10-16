MEB’den Yaşayan Okullar Projesi

Proje kapsamında, gönüllü olarak destek veren 15 mimarlık ofisi tarafından tasarlanan 23 proje; köy okullarından yoğun kent nüfusundaki okullara farklı ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan bir örneklem oluşturuyor. Yaklaşık 150 bin metrekarelik proje alanıyla ortalama 450 derslik ile 15 bin öğrenciye erişmeyi hedefleyen projeyle okullar çevreye uyumlu bir şekilde yenilenecek.