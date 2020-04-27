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    27.04.2020 - 22:16 |

    Medcezir Ne Demek? Tdk'ya Göre Metcezir Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Televizyondaki dizilerde çok sık duyulan metcezir kelimesi, aynı zamanda şarkılarda da geçmektedir. Bu kelime anlamı açısından merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Peki, medcezir ne demek? TDK'ya göre medcezir kelimesinin anlamı nedir? İşte, detaylar.

    Medcezir Ne Demek? Tdk'ya Göre Metcezir Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu'na bakıldığında metcezir, ‘gelgit olan ve su yüzeyindeki kabarmalar’ olarak bilinmektedir. Daha çok ayın çekimi ile beraber dünya üzerinde yarattığı gelgit olarak dile getirmek mümkün.

    Medcezir Ne Demek?

    Denizlerde belirli zamanlarda yükselen ya da alçalan bazı dalgalar olur. Bu dalgalar ayın yer çekimi ile beraber dünya üzerindeki etkisidir. Buna da metcezir denir. Diğer taraftan yanlış bilinen bir durum ise bu kelimenin yazılışıdır. Özellikle dizilerde ya da şarkılarda her ne kadar medcezir yazsa bile, TDK üzerinden bakıldığında bu kelimenin gerçek yazılışı metcezir olarak öne çıkıyor.

    TDK'ya Göre Metcezir Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Metcezir kelimesi Türkçede yerleşmiş olarak yaygın kullanılan bir sözcüktür. Ancak birçok kişi bu kelimenin aslında ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor. Kısaca TDK üzerinden bu kelimenin anlamı ‘gelgit’ olarak bilinmektedir. Bu durum daha çok ay ile beraber dünya üzerindeki çekim noktasında oluşan dalgalar şeklinde dile getirmek mümkün.

    ‘’Bugün denizde yaşanan metcezir çok daha güçlüydü.’’

    Özellikle ay ile beraber güneşin konumuna bağlı olarak Dünya üzerinde denizlerde metcezir değişkenlik gösterir. Bazen gelgit ile beraber dalgalanmalar daha düşük olurken bazen daha yüksek noktaya çıkabilmektedir

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