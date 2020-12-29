Medeni Zıt Anlamlısı Nedir? Medeninin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Medeni kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır ve bu anlamların bir kısmı birbirine yakın olmaktadır. Medeni kelimesinin ilk anlamı uygar olmaktadır. Kelimenin diğer anlamlarının içerisinde kırsallıktan uzak, terbiyeli, görgülü ve kibar gibi karşılıklar da bulunur.

Medeninin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler genellikle kelimenin ilk anlamına karşıt gelmektedir. Bu sebeple medeni kelimesinin karşıt anlamı "ilkel ve barbar" kelimeleri olmaktadır. Burada da görüldüğü üzere uygar anlamının karşılıkları aynı zamanda medeni kelimesinin de zıt anlamlı kelimeleri olmaktadır.

İlkel kelimesi ise gelişmesinin başında olan veya ilk durumda kalmış olan olarak açıklamak mümkün olmaktadır. Bu bakımdan bakıldığında gelişmiş anlamına da gelen medeni kelimesinin ilk anlamını tam olarak karşıt bir şekilde karşılamaktadır.