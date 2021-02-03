Meditasyon Nedir, Ne İşe Yarar? Meditasyon Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?



Değişik şuur halleri elde etme, farkındalığı artırma, çeşitli duygu durumlarından arınma ve bilinçaltını temizleme amacıyla yaygın olarak başvurulan yöntemlerden biri meditasyondur. Çeşitli din ve kültürlerde büyük bir öneme sahip olan meditasyon aynı zamanda beynin daha işlevsel hale gelmesini sağlar.



Meditasyon Nedir, Ne İşe Yarar?



Meditasyon nedir sorusunun en iyi cevabı tanıdık gelmek olarak verilebilir. Özellikle son zamanlarda yapılan araştırmalarla birlikte çeşitli duygu durumlarını değiştirme, zihni yeniden programlama ve çeşitli travmaları ortadan kaldırma amacıyla kullanılmaktadır.



Meditasyon yapmadaki temel amaç kişileri zamandan, mekandan ve bilindik şeylerden uzaklaştırmaktır. Herhangi bir ses, görüntü ve koku olmadan yapılabildiği gibi tam tersi durumlar da söz konusudur. Zihin bildiği ve tanıdığı şeyleri gözlemlemediği takdirde kişinin kendisiyle yüzleşmesi, kendinin farkına varması ve istenmeyen şeyleri ortadan kaldırılması mümkün olur. Meditasyonun geçmişte ve günümüzde kullanılmasındaki en büyük amaç bunlar olarak bilinir.



Meditasyon Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?



Neredeyse her kültür ve inanışa örgü bir meditasyon olduğu için standart bir uygulaması bulunmaz. Ancak hepsinde ortak olan ve yaygın olarak tercih edilen yöntem bilindik şeylerden uzaklaşmaktır. Bunun için dinlendirici müzikler ya da kulak tıkacı, göz bandı veya karanlık bir ortam ve herhangi bir kokunun bulunmadığı mekanlar gerekir.



Meditasyona başlayabilmek ve temel amaç olan teta beyin dalgasını üretebilmek için odağı bilindik şeylerden uzak tutmak en iyi yöntemdir. Boşluğa odaklanmak ve zihni bilinen şeylerden uzak tutmak zen ustalarının en çok kullandığı teknikler arasında bulunur. Sükunete kavuştuktan sonra ise değiştirilmek istenen duygu, düşünce, inanç, algı ya da alışkanlık analiz edilir. Buradaki zihin durumları ve tutumlar yakından gözlendikten sonra bir daha yapmamak için niyet edilir.



Beraberinde birçok faydayı getiren meditasyon öncelikle kaygı durumlarını ortadan kaldırır. Özellikle kendisini yorgun hisseden ve sabah uyandığında yeteri kadar dinç olmayan kişilerin meditasyon ile daha iyi bir bedene kavuştuğu gözlenmiştir. Doğru yapıldığı takdirde kişinin gelişimini engelleyen bütün duygu, düşünce ve bilinçaltı programları ortadan kaldırılabilir. Ayrıca travmaları temizleme gibi etkileri olup gözünde canlandırma tekniği ile yeni bir gerçeklik oluşturma Dr. Joe Dispenza ve Dr. Bruce Lipton gibi ünlü nörobiyoloji uzmanları tarafından tasdik edilmiştir.