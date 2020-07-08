MEF Üniversitesi’ne teknoloji ödülü

ABD’den Johns Hopkins Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu dünyanın seçkin 10 üniversitesiyle birlikte bu ödülü alan MEF, Catalyst 2020’de Türkiye’den ödül alan tek üniversite oldu. BlackBoard yetkilileri, bu ödülün, MEF Üniversitesi’ne eğitim deneyimini olumlu yönde etkilemek adına, teknoloji kullanımı, esnek, uzaktan ve çevrimiçi, aktif eğitimi benimseme ve uygulamadaki başarısı nedeniyle verildiğini belirtti.

Ödülle ilgili konuşan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de öğrencilerin yükseköğretim süreçlerinde yenilikçi bir yol izlendiğini kaydederek, teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Pandemi sürecinde MEF’in 6 yıldır yaptığı yatırım ve elde ettiği deneyimin herkes tarafından görüldüğüne dikkat çeken Şahin, “Blackboard tarafından özellikle bu yıl eğitim ve öğretim alanında bu ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti” dedi.