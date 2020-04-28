Melez Ne Demek? Tdk'ya Göre Melezleme Ve Melezleşmek Nedir?

Melez kelimesi ile beraber aynı zamanda melezleme ve melezleşmek sözcükleri de türemiş olarak kullanılmaktadır. Farklılıklara dayanan insan ya da hayvan ile bitkinin ortaya çıkarmış olduğu yeni bir tür olarak öne çıkmaktadır.



Melez Ne Demek?



Melez kelimesi Türk Dil Kurumu açısından üç farklı şekilde ele alınmakta ve açıklama getirilmektedir.



- Değişik türde üretilmiş bir bitki,

- Farklı ırktan üremiş olan bir hayvan,

- Irkları ayrı olan ana babadan doğmuş ve her iki ırkın da özelliklerini taşıyan kişi,



Bu şekilde 3 farklı anlam üzerinden melez kelimesini değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz.



TDK'ya Göre Melezleme ve Melezleşmek Nedir?



TDK üzerinden ele alındığında melezleme kelimesi için karşılık olarak, ‘Farklı genetiklere sahip olan bireylerin çaprazlanması ile beraber, yeni özelliklere sahip yavruların elde edilmesi’ şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün.



Bu kelime ile beraber aynı zamanda melezleşmek ise, ‘Melezleşme işi ya da hibritleşme’ şeklinde ifadeler üzerinden tanımlanır. Yani melezleme sürecine söz konusu olan bitki ve hayvanlar ile beraber insanlar için anlatılan bir ifade şeklinde öne çıkıyor. Melez ile beraber melezleme ve melezleşme kelimelerini bu anlamları üzerinden amaca uygun kullanabilirsiniz.