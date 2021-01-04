Meliha İsminin Anlamı Nedir? Meliha Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Meliha ismi çok yaygın bir isim çeşididir. Müslüman insanlar tarafından ismin anlamının güzelliğinden dolayı özellikle tercih edilebilmektedir.



Meliha Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Kökeni Arapça olan Meliha isminin dört farklı anlamı var olmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir ki Kraliçe Melek Gün doğusundan esen hafif rüzgar ve Melih anlamlarına gelmektedir. Yapılan istatistiklere göre Meliha ismi Türkiye de 61399 kişi de var olmaktadır. Anlam bakımından güzel olan Meliha ismi en çok kullanılan 142. isimdir.



Bundan da anlaşıldığı üzere anlam bakımında güzel olan bu isim sıkça tercih edilip doğan kız çocuklarına verilmiştir. Çocuklarımız dünyaya geldikleri zaman kulaklarına ezan okuyarak ismi verilmektedir. Her anne babada çocuklarının isimlerinin güzel ve ilgi çekici manaca anlamlı olmasını isterler.



Melih İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Beş kelimeden oluşan Meliha isminin kökeni Arapça olarak bilinir. Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır. Aynı zamanda Türkçeye de Arapça dilinden girmiş bir isimdir.