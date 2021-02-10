Membran Nedir, Nelerde Kullanılır? Membran Çeşitleri Nelerdir?

Membran, su geçişlerini engellemek adına kullanılan bir izolasyon malzemesidir.



Membran Nedir? Nerelerde Kullanılır?



Su her insanın temel ihtiyaçları arasındadır. İnsan vücudu mutlaka suya ihtiyaç duyar. Fakat bazen su bu kadar yapıcı olabilirken, yıkıcı da olabiliyor. Özellikle yağmur ve kar sularının birçok kapalı alana zarar verdiği görülmüştür. Su kolayca bulduğu her yerden girebilir ve kapalı alanlarda zarar verici olabilir. Kapalı alanlara veya herhangi bir alan su girilmesi istenmiyorsa, gerekli izolasyon işlemlerinin yapılmış olması gerekir.



Membranın kullanıldığı birçok yer bulunur. Özellikle su geçişinin olmaması isteniyorsa, membran çok iyi bir tercih oluyor. Bu yüzden tüm kapalı alanlara su geçişinin engellemesi membranla mümkündür. Su geçişi engellemek adına yapılan izolasyonlar, membranla yapılıyor. Membranlar birbirleriyle bağlantılı şekilde yapıldığından, herhangi bir su geçişi mümkün olmuyor. Membran çok kullanılan ve tercih edilen bir izolasyon malzemesidir. Kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir;

● Çatı

● Bina çevresi

● Teras

● Balkon

● Temeller

● Su Depoları

● Otopark

● Göletler

● Çiçeklikler

● İstinat duvarları

Membran Çeşitleri Nelerdir?



Membran ürünleri izolasyon malzemesi olarak biliniyor. Bu izolasyon malzemesinin birçok çeşidi bulunuyor. Tüm çeşitleri kendi içinde farklı özelliklere sahiptir ve kullanım alanları farklılık gösteriyor. Kullanılacak olan alana göre tercih edilmesi gerekiyor. Hepsinin farklı bir özelliği olduğundan kaynaklı, uygun olan membran seçimi yapılmalıdır. Herkes tarafından merak edilen membran çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz;

● Cam tülü taşıyıcı membran

● Cam tülü taşıyıcı membran alüminyumlu

● Adruazlı Membran

● Polyester keçe taşıyıcılı membran

● Kendinden yapışkanlı membran