Memento Mori Ne Demek? Dövmeleri Süsleyen Memento Mori Kelimesinin Türkçe Anlamı
Latince kökenli bir kelime olan Memonto, hatırla demektir. Mori ise ölmek anlamına gelir. Sinema ve edebiyat gibi sanat dallarında sıklıkla kullanılan bu ifade, insanın ölümlü bir varlık olduğunu hatırlaması gerektiğini ifade eder. Dini argümanlarda da sıklıkla karşımıza çıkan bu söz, insanın faniliğini vurgular. Memento mori ne demek ve nerelerde kullanılır? Tüm detaylarıyla derledik
Fotoğrafçılıkta da kullanılan bir deyim olan memento mori, özellikle 20. yüzyılın ortalarında, cenaze fotoğrafı çeken kişiler arasında yayılmıştır. Bununla birlikte birçok kişinin mezar taşında da bu söz yazar.
Memento Mori Ne Demek?
Memento Mori, ''Bir gün öleceğini sakın unutma, ona göre yaşa'' anlamına gelir. Latince bir deyiş olan bu sözün tarihi M.Ö'ye, Antik Roma'ya kadar dayanmaktadır.
Dövmeleri Süsleyen Memento Mori Kelimesinin Türkçe Anlamı
Kısa ve hikmetli bir söz olan Memento Mori, son yıllarda dövmeleri süslemeye başladı. Birçok farklı şekilde ve renkte yazılabilen bu sözün grafiti şeklinde yazılmış versiyonları da vardır.
Otonom çevirisi ''Öleceğini Hatırla'' demek olan sözün alt metninde ise ''hayatın tadını çıkar, bir gün nasılsa öleceksin'' mesajı vardır.