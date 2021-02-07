Memento Mori Ne Demek? Dövmeleri Süsleyen Memento Mori Kelimesinin Türkçe Anlamı

Fotoğrafçılıkta da kullanılan bir deyim olan memento mori, özellikle 20. yüzyılın ortalarında, cenaze fotoğrafı çeken kişiler arasında yayılmıştır. Bununla birlikte birçok kişinin mezar taşında da bu söz yazar.



Memento Mori Ne Demek?



Memento Mori, ''Bir gün öleceğini sakın unutma, ona göre yaşa'' anlamına gelir. Latince bir deyiş olan bu sözün tarihi M.Ö'ye, Antik Roma'ya kadar dayanmaktadır.



Dövmeleri Süsleyen Memento Mori Kelimesinin Türkçe Anlamı



Kısa ve hikmetli bir söz olan Memento Mori, son yıllarda dövmeleri süslemeye başladı. Birçok farklı şekilde ve renkte yazılabilen bu sözün grafiti şeklinde yazılmış versiyonları da vardır.



Otonom çevirisi ''Öleceğini Hatırla'' demek olan sözün alt metninde ise ''hayatın tadını çıkar, bir gün nasılsa öleceksin'' mesajı vardır.