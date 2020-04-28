Menfaat Ne Demek? Tdk'da Menfaatçi Ve Menfaat Gütmek Kelime Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman menfaat kelimesi, ‘çıkarların gözetilmesi ve buna göre bir davranış sergilenmesi’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle bireysel açıdan kişinin kendi çıkarlarını göz önünde bulundurması olarak da anlatmak mümkündür.



Menfaat Ne Demek?



Menfaat kelimesinin kişisel çıkarlar olarak ele almak mümkün. Burada kişisel denirken sadece bir birey değil aynı zamanda toplumsal çıkarlar da göz önünde tutulur. Menfaat bazen iyi anlamda kullanılırken bazen de kötü durumlar için el alınabilmektedir. Başkasının çıkarlarını umursamadan onun üzerinden kişisel menfaat elde eden pek çok kişi bulunmaktadır.



‘’Menfaati için her şeyi yapar.’’



TDK'da Menfaatçi ve Menfaat Gütmek Kelime Anlamı Nedir?



TDK’ya göre menfaati kelimesi ise, ‘çıkarcı’ şeklinde ifade edilmektedir. Kendi çıkarını düşünen birey veya toplum olarak dile getirmek mümkün. Ancak menfaatçi kelimesi daha çok kişiler adına kullanılır. Özellikle başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden sadece çıkarlarını düşünen birey şeklinde tabir etmek mümkündür.



‘’O çok menfaat çevirir.’’



TDK’da menfaat gitmek ise ‘çıkarlarını ön planda tutmak’ biçimde ifade edilmektedir. Herhangi bir iş veya olgu karşısında öncelik olarak kişisel çıkarların düşünülmesi olarak söylenebilir.



‘’Bu işte menfaat gütmesi hiç hoşuma gitmedi.’’