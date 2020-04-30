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    30.04.2020 - 22:29 |

    Menfi Ne Demek? Tdk'ya Göre Menfilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Menfi hala Türkçede değerlendirilen kelimelerden biridir. Ancak özellikle edebi eserlerde ve farklı kaynaklarda daha çok karşılaşılan bir sözcüktür. Peki, menfi ne demek? TDK'ya göre menfilik kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Menfi Ne Demek? Tdk'ya Göre Menfilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Arapça kökenli bir kelime olan menfi sözcüğü birçok kişinin kulağına aşinadır. Ancak anlamı tam olarak bilinmez. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman ise menfi kelimesi, ‘Olumsuz, negatif’ şekilde karşılık buluyor.

    Menfi Ne Demek?

    TDK açısından ele alındığı zaman menfi kelimesi için karşımıza, ‘negatif ve olumsuz’ sözcükleri çıkıyor. Daha geniş anlatım ile beraber olaylara olumsuz ve kötü yanına ile bakan, negatif düşünen kişiler olarak da dile getirmek mümkün. Tabii sadece kişiler değil ayrıca farklı durumlar adına da bu kelime değerlendirilmektedir.

    ‘’Bu menfi durumu eninde sonunda atlatacağız.’’

    TDK'ya Göre Menfilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Menfi kelimesi ile beraber aynı zamanda bu kelime üzerinden türemiş menfilik sözcüğü de bulunmaktadır. TDK’ya göre ise menfilik, ‘Olumsuzluk, negatiflik’ şeklinde ifade etmek mümkün. Herhangi bir olay karşısında menfi olma durumu biçimde de anlatılabilir.

    Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan menfi ile beraber menfilik sözcüğü, halk arasında değerlendirilmeye devam ediyor. Ancak özellikle belli başlı bazı kaynaklarda ve roman ile değişik eserlerde daha çok çıkmaktadır. Bu kelimeler ile karşılaştığınız zaman cümle içerisindeki durumu daha iyi anlama şansını elde edebilirsiniz.

    ‘’Menfilik onun yüreğini işlemiş.’’

    Tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

     

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