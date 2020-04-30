Merhamet Ne Demek? Tdk'ya Göre Merhametli, Merhametsiz Ve Merhamet Etmek Nedir?

Dilimize Arapça dilinden girmiş olan merhamet kelimesi köken itibari ile üzüntü duyma ve acıma anlamlarına gelmektedir.



Merhamet Ne Demek?



Acıma, esirgeme, koruma ve sevgi gösterme gibi anlamları bulunan merhamet, insanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren bir duygudur. Bunun dışında merhamet kelimesinin Türk Dil Kurumunda anlamı belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre merhamet kelimesinin anlamı şu şekildedir:



- Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.



TDK'ya Göre Merhametli, Merhametsiz ve Merhamet Etmek Ne Demektir?



Acıma, koruma ve yardım etme gibi anlamlara gelen ve merhamet kelimesinden türeyen merhametli, merhametsiz ve merhamet etmek kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını sözlüklerden öğrenmek ise mümkündür. Türk Dil Kurumuna göre merhametli, merhametsiz ve merhamet etmek kelimelerin anlamları şu şekildedir:



Merhametli: Bu kelime dilimizde cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Acıması olan ve merhamet eden manasını taşımaktadır.

Merhametsiz: Merhametsiz kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Kelime anlamı ise acısı olmayan, katı yürekli, katı kalpli, taş yürekli, taş kalpli ve kalpsiz anlamına gelmektedir.

Merhamet Etmek: Acımak anlamına gelmektedir.