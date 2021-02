Meridyen Nedir, Özellikleri Nelerdir? Çoğrafyada Meridyen Nasıl Hesaplanır?

Meridyen dünyanın genel olarak saat dilimi ve birçok yer tayini için oldukça önemli olmaktadır. Bu paralel ve meridyenlerin yok sayıldığı bir coğrafya oldukça hayatın zor olması anlamına gelmektedir.



Meridyen Nedir, Özellikleri Nelerdir?



Dünyayı boyuna olacak şekilde kesen çizgilere meridyenler denmektedir. Meridyenlerin ilki İngiltere’nin Greenwich kasabasında geçmektedir. Bolarmalar her biri kuzeye doğru gidildikçe arasında ki mesafe azalmaktadır. Bu durum temel nedeni dünyanın sahip olduğu şekilde kaynaklandığı kanıtlarla bilinmektedir. Bu çizgiler gerçekte dünya üzerinden geçmemektedir. Aslında bu çizgiler daha çok dünya üzerinden geçtiği sanılan sanal çizgiler olmaktadır.



Coğrafyada Meridyen Nasıl Hesaplanır?



Meridyenler sayesin de saat hesaplamaları yapılmaktadır. Saat hesaplamaları yapılarken her bir meridyen arasındı dört dakika olarak hesaplanmaktadır. Ve unutulmaması gereken iki şehir arsından olan saat farkı hesaplanır iken birkaç önemli olgu olmaktadır. İlk olarak daha doğuda olan şehrin saati daha ileride olmaktadır. Örneğin meridyenin doğusunda ve 19 da olan bir şehir ile yine meridyenin doğusunda ve 12 olan yer arasında zaman farkı kaştır?



Sorusu sorulsun. Bu noktada çözüm yapılırken ilk olarak arsında olan fark bulunup bu fark dört sayısı ile çarpmaktadır. Bu iki şehir arsında olan fark 7 olduğuna göre aradaki zaman farkı 28 dakika olarak bilinmektedir. Bu zaman farkı her meridyen arasın da sabit olarak dört dakika almaklardır. Kuzey ve güney kutup noktalarında daha fazla meridyen geçtiği için zaman farkı daha fazla olmaktadır.