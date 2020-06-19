Merkür Nasıl Bir Gezegendir? Merkür'ün Özellikleri Hakkında Bilgiler

Nasa’nın Messenger aracının 2008 yılında Merkür’ü daha iyi keşfetmesi ile beraber, gezegen hakkında daha fazla bilgiye sahip olundu. Zira 2018 öncesi gezegen hakkında pek fazla bilgi yoktu. Özellikle bu insansız keşif uzay aracının gönderdiği veriler ve fotoğraflar ile bilgiler doğrultusunda çok daha fazla bilgiye sahip olunmuş durumda.



Merkür Özellikleri



Merkür fiziksel açıdan Aydan biraz daha büyük olan güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Özellikle koyu gri bir rengi bulunan gezegen, kalın bir kayaç ile beraber toz tabakası eşliğinde kaplıdır. Merkür hakkındaki en önemli bilgilerden biri çok küçük olması ile beraber sürekli olarak da küçülmeye devam etmesidir. Çekirdeğinin sıvı olduğu anlaşılan Merkür, yavaş yavaş bu şekilde çekirdeği soğumakta ve bununla beraber donmaktadır. Buna paralel olarak ise gezegenin boyutu küçülmekte ve hacmi her geçen zaman daha ufak hale gelmektedir.



Neredeyse atmosferin hiç bulunmadığını da söylemek mümkündür. Bu sebepten dolayı dışarıdan gelecek tüm zararlı ışınlara ve etmenlere karşı savunmasızdır. Bu da gezegenin tamamen yaşanmaz bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Merkür'ün fiziksel Yapı açısından şekillenmesi ise yaklaşık 3,5 milyar yıl kadar önce volkanik patlamalar ile yaşandığı düşünülüyor. Aynı şekilde yine 3,5 milyar yıl önce bu volkanik patlamaların sona ermesi ile Merkür bugünkü şeklini almıştır.



Merkür bir kabuk ve manto ile çekirdekten oluşmuş 3 tabakaya sahiptir. Dünyanın yaklaşık olarak %38’ine kadar yer çekimine sahip olan gezegen, aynı zamanda Güneş'in yakınlığı ile yüksek bir sıcaklığa sahiptir. Bu sebepten dolayı çok küçük miktarda bulunan atmosferini koruyamayan gezegende yaşam mümkün değildir. Üstelik sürekli olarak güneş rüzgarları altında bombardımana tutulan gezegen, bu yüzden atmosferini koruma noktasında başarılı olamıyor.



Merkürdeki en düşük sıcaklık derece - 180’e kadar ulaşmaktadır. Bu bağlamda en yüksek sıcaklık ise 430 °C’ye ulaşabilmektedir. Gezegen ortalama sıcaklığı ise 167 °C’dir. Bunun temel nedeni ise gezegenin atmosferinin ışınları yansıtma ya da kontrol etmek gibi bir gücünün bulunmamasıdır. Günümüzde hala Merkür ile ilgili araştırmalar ve keşifler devam ediyor. Özellikle 2008 yılında Messenger uzay aracının inmesi ve bilgi toplamasıyla beraber, gezegen hakkında daha fazla bilgiye sahip olunmuş durumda.