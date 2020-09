Mersin Haritası: Mersin İlçeleri Nelerdir? Mersin İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Mersin hem yaz turizmi hem de ticari açıdan farklı sektörler için oldukça önemli bir şehirdir. Ayrıca tarihi kültürel ve doğal güzellikleri üzerinden de çok önemli bir yapıya sahiptir. Her sene yoğun olarak turist çeken ve önemli bir liman şehri olarak da Türkiye'nin en güçlü illerinden biridir.



Mersin'in Kaç İlçesi Var?



Mersin'in toplamda 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu konuda bazı ilçeleri yüksek nüfus üzerinden Metropol ilçeleri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda denize kıyısı olan ilçeler de yine oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Yaz ayları geldiği zaman nüfus artışı turist nedeniyle yükselen Mersin, bu yönüyle tüm ilçeleri üzerinden çok önemli bir şehirdir. Her açıdan 13 ilçesi de Türkiye için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Mersin'in Nüfusu Ne Kadar?



Mersin, Akdeniz bölgesinin en yoğun nüfusa sahip şehirleri arasında gelmektedir. Güncel veriler üzerinden ele alındığı zaman şu an şehrin nüfusu 1.840.425 olarak belirlenmiş durumda. Bunun önemli bir kısmı Metropol şehirlerinde yer alırken, belirli bir nüfus ise diğer ilçelere dağılmış durumda. Özellikle geçen yılın oranlarına bakıldığında bu sene oransal açıdan çok daha yüksek bir artış gösterdiğini söylemek gerekir. Aynı zamanda Mersin başka şehirlerden göç alan illerden biridir.



Mersin'in İlçeleri Nelerdir?



Mersin'in farklı noktalara dağılmış olan toplamda 13 ilçesi bulunur. Bu ilçelerin bazılarının denize kıyısı bulunurken bazılarının ise yer almaz.



- Akdeniz

- Anamur

- Aydıncık

- Bozyazı

- Çamlıyayla

- Erdemli

- Gülnar

- Mezitli

- Mut

- Silifke

- Tarsus

- Toroslar

- Yenişehir



Özellikle bunlar içerisinde Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir Metropol ilçeleri olarak öne çıkmaktadır. Bu ilçeler daha çok sanayileşme üzerinden nüfus potansiyeli artmış yerlerdir.