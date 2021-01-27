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    27.01.2021 - 02:49 |

    Meyve Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Meyva Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kelimelerin Türk Dil Kurumunun hazırladığı kurallara göre yazılması önemlidir. Türkçenin en doğru şekilde kullanılması dilimize karşı gösterilen bir özenin işaretidir. Hem de yazan kişinin bilgi birikiminin bir yansıması olarak görünür. Meyve kelimesinin bazen "meyva" olarak yazıldığına rastlanıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne uygun yazımın hangisi olacağına ilişkin açıklamaları derledik

    Meyve Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Meyva Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Kelimelerin en doğru yazımını öğrenmek için bakılması gereken kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Meyve kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için TDK sözlüğünü dayanak gösteren kaynaklara itibar edilmelidir.

    Meyve Nasıl Yazılır?

    Kelimenin doğru yazımının "meyve" mi yoksa "meyva" mı olduğu konusunda ikilem yaşanabilir. Çünkü özellikle eski kaynaklarda "meyva" olarak da kullanılmış olabilir.

    Bu kelime dilimize Farsçadan geçmiş ve zaman içinde Türkçe dil kurallarına göre değişim göstermiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru yazımı "meyve" şeklindedir.

    TDK'ya Göre Meyva Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kelimenin doğru yazımı "meyve", yanlış yazımı ise "meyva"dır.

    Örnek kullanımlar:

    - Pazarda çeşit çeşit mevsim meyveleri sıralanmıştı.
    - Her ün aynı saatte meyve yemeyi alışkanlık haline getirmiştik.

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