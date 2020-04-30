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    HaberlerEğitim Haberleri Meziyet Ne Demek? Tdk'ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz Ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 01:09 |

    Meziyet Ne Demek? Tdk'ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz Ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir?

    Meziyet kelimesi pek çok kişi tarafından gündelik yaşamda hala sıkça değerlendirilmektedir. Ayrıca meziyet kelimesi üzerine türemiş farklı sözcük grupları da yaygın kullanılır. Peki, meziyet ne demek? TDK'ya göre meziyetli, meziyetsiz ve meziyetlilik kelime anlamı nedir?

    Meziyet Ne Demek? Tdk'ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz Ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir?

    Meziyet isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu meziyet sözcüğünü, ‘Bir kişiyi ya da nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik’ şeklinde anlatmaktadır. Aynı zamanda diğerlerinden farklı tutularak bir ayrıcalık biçiminde de ifade etmek mümkün.

    Meziyet Ne Demek?

    Meziyet kelimesi TDK adına, ‘Nesne veya kişiyi üstün göstermek, benzerinden nitelikli tutmak’ anlamı ile ifade etmek mümkün.

    TDK'ya Göre Meziyetli, Meziyetsiz ve Meziyetlilik Kelime Anlamı Nedir?

    Meziyet kelimesi ile beraber TDK’da yer alan bu sözcükten türemiş farklı kelimeler de yaygın şekilde kullanılmaktadır.

    Meziyetli kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan’ anlama geldiğini ifade edilmektedir. Aynı zaman kişi tarafından bakıldığında yetenekli ve becerikli olarak da söylenebilir.

    ‘’O gerçekten çok meziyetli biri.’’

    Meziyetsiz kelimesi ise, ‘Beğenilmeyen ve üstün nitelikleri bulunmayan’ anlamına geliyor.

    Son olarak TDK üzerinden meziyetlilik kelimesine bakıldığı zaman, ‘meziyetli olma durumu’ ifadesi ile beraber anlatmak mümkün. Herhangi bir nesne ya da duruma bağlı olarak yeteneği, becerisi olan anlamı üzerinde ifade edilebilir.

    Meziyet kelimesi gündelik yaşam içerisinde çok sık değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bu kelime eşliğinde türemiş olan meziyetli sözcüğü daha fazla kullanılıyor. Siz de anlamı üzerinden bu kelimeleri farklı yerlerde, cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

     

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
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