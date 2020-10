Milliyetçilik İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Özellikle, ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ özdeyişin milliyetçiliği anlatan en önemli cümlelerden biridir. İleriye dönük ve akılcı bir yapıyı temsil eden milliyetçilik, herhangi bir ırkçılık gözetmeksizin toprak bütünlüğü içerisindeki tüm insanları kapsamaktadır.



Milliyetçilik İlkesi Nedir?



Milliyetçilik ulusal kişilik ve benlik duygusunun bir ifadesi olarak öne çıkmaktadır. Bir ulusun diğer başka uluslara bakmak suretiyle kendi içerisindeki doğal ve kazanılmış özel karakterleri yansıtmaktadır. Tarihini ve kültürünü benimsemek ile beraber, diğer uluslardan farklı bir varlık meydana getirmiş olması şeklinde ifade edilebilir.



Atatürk'ün yarattığı milliyetçilik aynı zamanda bir hoşgörü barındırmaktadır. Yani her ne kadar milliyetçilik ulusçuluk olsa dahi aynı zamanda dünya çapındaki diğer tüm uluslara büyük bir saygı gösterir. Onların gerekliliklerini tanır ve bencil ve kendini beğenmiş ulusçuluğun dışında bir olgu oluşturur.



Milliyetçilik Özellikleri Nelerdir?



Özellikle Türk milliyetçiliği üzerinden ilkeler ele alındığında pek çok özellik ön plana çıkmaktadır. Burada önemli olan milliyetçiliği benimsemiş her bireyi benimseyen bir yapısı bulunmasıdır.



- Kurtuluş Savaşı ile beraber Türk Devleti'nin kurulmasındaki temel ilke olmuştur.

- Fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir.

- Ümmetçilik ile beraber ırkçılığı reddeder.

- Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş olan ve ‘Türküm’ diyen herkes Türk'tür.

- Milli birlik ve beraberlik esas alınır.

- Benimsemiş olduğu eşitlik ilkesi ile beraber Faşizm ve Nazizm’den bütünüyle uzaktır.



Tüm bu özellikler ile beraber milliyetçilik bu topraklarda yaşayan tüm insanlara açıktır. Bunları benimseyen ve özünde kabul eden her insan milliyetçi sayılır.



Milliyetçilik İlkesi ile Hangi Kurumlar Kurulmuştur?



Milliyetçilik ilkesinin benimsenmesi ile beraber özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti sonrası pek çok kurum ön plana çıkıyor.



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması

- Saltanatın kaldırılması

- Cumhuriyet yönetiminin kurulması

- Halifeliğin kaldırılması

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılması

- Türk harflerinin kabulü

- Türk Tarih Kurumu'nun açılması

- Türk Dil Kurumu'nun açılması



Milliyetçilik bu ilkeyi benimsemiş olan her birey için geleceğe umutla bakmak ve güçlendirmek amaçlı yukarıdaki durumların açılmasına olanak ve imkan vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde farklı zamanlarda açılan bu kurumlar, milliyetçiliğin temelini oluşturan ve onu bağımsız ve sürekli hale getiren en önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır.