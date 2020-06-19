Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı, Çıraklık, Kalfalık Ve Ustalık Eserleri

Aradan yüzyıllar geçse dahi adından her zaman bahsedilen Mimar Sinan’ın hayatı çok merak ediliyor. Nerede doğduğu bu kadar eseri, bu kadar güzel şekilde nasıl inşa ettiği merak konusudur. Eserlerindeki ince ayrıntıları nasıl düşündüğü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mimar Sinan’ın hem kendisinin hem de öğrencilerinin eserleri Osmanlı’nın hakimiyet kurduğu dünyanın birçok yerinde bulunuyor.



Mimar Sinan Kimdir?



Mimar Sinan Türk mimarlık tarihindeki en büyük mimarlarından biri olan kendisine Koca Sinan’da denilmektedir. Kayserinin Ağırnas Kasabasında 1490 senesinde doğmuştur. Osmanlı Devletinde Ermeni, Rum, Bulgar, Macar gibi farklı kökenlere sahip olan çok sayıda kişi çocukluğunda devşirme yöntemi ile eğitilir ve ardından devlette önemli olan memurluk görevlerine dahi getirilirlerdi. Devlet görevlerinde devşirmelere Türklerden daha fazla görev verilmekteydi. Bunun sebebi ise devşirmelerin akrabalarını kayırarak farklı görevlere getiremeyecekleriydi. Mimar Sinan’da devşirme olan bir çocuktu ve kendisi isteyerek 21 ya da 22 yaşında devşirilmiş ve İstanbul’da acemi ocağına alınmıştır.



Mimar Sinan Hayatı



Yavuz Sultan Selim dönemindeyken devşirme biri olarak İstanbul’a getirilmiştir. Dinamik, genç ve zeki olması nedeni ile seçkin kişiler arasındadır. Mimar Sinan saraya verilen çocuklar arasında mimarlığa özenmiş ve vatanında bahçeler ve bağlarda suyolu yapıp kemerler oluşturmak istedi.



Devrindeki en iyi ustaların elinde türbe, çeşme ve han inşalarında çalışmıştır. Ayrıca Mısır ve Çaldıran seferlerine katılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniçeri olmuş ve Rodos ile Belgrad savaşlarında atlı sekban olmuştur. Mohaç Meydan Muharebesinin ardından zenberekçibaşılığına kadar yükselmiştir.



Çok fazla savaşa katılmış olan Mimar Sinan Moldovya seferindeyken Prut nehrinin üzerine on üç günde kurmuş olduğu köprüyle Kanuni’nin takdirini kazanmıştır. Katılmış olduğu seferlerde de balkanlar, Viyana, İran, Irak, Mısır, Suriye ve Güney Avrupa gibi birçok yerde mimariyi incelemiştir.

Mimar Sinan mimarbaşı olmadan önce Halep’te bulunan Hüsreviye Külliyesi, İstanbul’da Haseki Külliyesi ve Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi en dikkat çeken eserleridir.



Mimarbaşı olduktan daha sonra ise Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi, Süleymaniye ve Selimiye Camileri en dikkat çekici olan yapılardır. Süleymaniye Camisi İstanbul’daki en güzel eseridir. Fakat Mimar Sinan’ın en güzel olan eseri ve ustalık eseri ise Selimiye Camisidir. 84 cami, 57 medrese, 53 mescit, 48 hamam, 8 köprü, 3 darüşşifa, 20 kervansaray, 17 imaret, 8 mahzen, 35 saray, 22 türbe, 7 darülkurrave 5 su yolu kemeri olmak üzere 364 eseri bulunmaktadır.