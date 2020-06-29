Mısır Nerede? Mısır Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Mısır özellikle piramitleri ile dünyanın en önemli turistik ülkeleri arasında öne çıkıyor. M. Ö. binlerce yıllık tarihe dayanan kültürel mirasları hala günümüzde çok önemli bir yer taşımaktadır. Bu yüzden Mısır'ın hangi kıtada olduğu ve dünyanın hangi bölgesinde yer aldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.



Mısır Hangi Kıtada Bulunuyor?



Mısır’ın büyük bir çoğunluğu Afrika kıtasında yer almaktadır. Daha doğrusu Afrika'nın Kuzeydoğu köşesinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Sina yarımadasına bakıldığı zaman ise Asya kıtasının Güneydoğu bölümünde yer alır. Yüz ölçümü açısından dünyanın 30. büyük ülkesi olan Mısır, topraklarının büyük bir kısmı ile beraber Afrika kıtasında bulunmaktadır.



Dünyanın en kurak ve güneşli bölgelerinden biri olarak öne çıkan Mısır, Afrika Kıtasının bu konudaki tüm özelliklerini taşımaktadır. Diğer taraftan Sina Yarımadası ile beraber Afrika ve Asya kıtaları arasında bir köprü oluşturur. Böylece Mısır'ın belli bir toprağının da Asya Kıtası'nda yer aldığını dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda hem Sahra hem de Libya çölü Mısır'da bulunmaktadır. Diğer yandan Nil Nehri'nin kıyıları ile beraber Mısır'ın diğer pek çok farklı bölümü çölle kaplı olduğu için yerleşim alanı olarak uygun değildir.



Batısında Libya ve kuzeyinde Sudan ile komşu olan Mısır, aynı zamanda doğu kısmında Filistin ile İsrail’e komşu olduğunu dile getirmek mümkün. Böylece hem Ortadoğu'nun hem de Afrika'ın en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Üstelik Akdeniz ile beraber Kızıldeniz’e kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak da öne çıkıyor. Dünyada çok kıtalı ülkelerden biri şeklinde de ifade etmek mümkün.