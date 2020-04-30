Miskin Ne Demek? Tdk'da Miskilik, Miskince Ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?

Miskin kelimesi kökeni Arapçadır. Bu nedenle dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Birçok anlam barındıran miskin kelimesi genellikle uyuşuk manasında kullanılmaktadır.



Miskin Ne Demek?



Arapçada sükunet kökünden türemiş olan miskin kelimesi hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf olarak kullanılmaktadır. Halk arasında uyuşuk, tembel, zavallı, hastalıklı, özellikle cüzzamlı kişilere miskin denmektedir. Ayrıca bazı araştırmalara göre Akkadca dilinde vatandaşlar ve köleler arasında sınıf mensuplarından ihtiyaç sahipli kişileri ifade eden kelime ''muşkênu'' kelimesidir. Bu kelime de râmîceden Arapça diline miskin olarak geçmiştir.



Miskin kelimesi günlük hayatta pek çok kez kullanılan kelimelerden birisidir. Arapça kökenli bir kelime olan miskin kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve pek çok kaynakta açıklanmıştır. Miskin kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:



- Çok uyuşuk olan.

- Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen kimse.

- Cüzzam hastalığına tutulmuş olan kimse.

- Aciz ve zavallı.



TDK'da Miskinlik, Miskince ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde miskinlik, miskince ve miskinane kelimelerinin anlamlarını bulmak mümkündür. Bu kelimelerin sözlük anlamı şu şekildedir:



Miskinlik: Miskin olma durumu, meskenet.

Miskince: Miskin gibi.

Miskinane: Miskince.