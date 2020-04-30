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    HaberlerEğitim Haberleri Miskin Ne Demek? Tdk'da Miskilik, Miskince Ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 01:06 |

    Miskin Ne Demek? Tdk'da Miskilik, Miskince Ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?

    Miskin kelimesi dilimizde birkaç farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamı çoğu kişiler tarafından merak uyandırmaktadır. Miskin kelimesinin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki Miskin ne demek? TDK'da miskilik, miskince ve miskinane kelime anlamını sizlere detayları ile derledik.

    Miskin Ne Demek? Tdk'da Miskilik, Miskince Ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?

    Miskin kelimesi kökeni Arapçadır. Bu nedenle dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Birçok anlam barındıran miskin kelimesi genellikle uyuşuk manasında kullanılmaktadır.

    Miskin Ne Demek?

    Arapçada sükunet kökünden türemiş olan miskin kelimesi hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf olarak kullanılmaktadır. Halk arasında uyuşuk, tembel, zavallı, hastalıklı, özellikle cüzzamlı kişilere miskin denmektedir. Ayrıca bazı araştırmalara göre Akkadca dilinde vatandaşlar ve köleler arasında sınıf mensuplarından ihtiyaç sahipli kişileri ifade eden kelime ''muşkênu'' kelimesidir. Bu kelime de râmîceden Arapça diline miskin olarak geçmiştir.

    Miskin kelimesi günlük hayatta pek çok kez kullanılan kelimelerden birisidir. Arapça kökenli bir kelime olan miskin kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve pek çok kaynakta açıklanmıştır. Miskin kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

    - Çok uyuşuk olan.
    - Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen kimse.
    - Cüzzam hastalığına tutulmuş olan kimse.
    - Aciz ve zavallı.

    TDK'da Miskinlik, Miskince ve Miskinane Kelime Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde miskinlik, miskince ve miskinane kelimelerinin anlamlarını bulmak mümkündür. Bu kelimelerin sözlük anlamı şu şekildedir:

    Miskinlik: Miskin olma durumu, meskenet.
    Miskince: Miskin gibi.
    Miskinane: Miskince.

     

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
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