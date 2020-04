Mizan Ne Demek? Tdk'da Mizansen Ve Mizanpaj Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre Mizan kelimesi, ‘terazi, tartı ve ölçü’ şeklinde ifade edilen bir kelimedir. Mizan kelimesi aynı zamanda bu anlamı ile beraber İslami açıdan da farklı bir ifadeye sahiptir.



Mizan Ne Demek?



Mizan kelimesini Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak ve İslami açıdan iki değişik anlam ile ele almak mümkün.



- Terazi, tartı ve ölçü aleti,

- Ölümün ardından mahşerde hesap görüldükten sonra, her insanın amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisi,



Her iki anlamı da aynı şekilde bir durumu ölçmek veya tartmak olarak öne çıkıyor.



TDK'da Mizansen ve Mizanpaj Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Mizansen kelimesi her ne kadar mizan üzerinden türese bile farklı bir anlam ifade etmektedir. Bu doğrultuda TDK’da mizansen, ‘Yönetmenin bir oyunu uyumlu ve anlamlı şekilde sahneye koyması’ olarak nitelemektedir.



Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak mizanpaj kelimesi ise, ‘Kitap ya da dergi ve gazete gibi pek çok yayının sayfa düzeni, biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkün.



Görüldüğü üzere mizansen ile beraber mizan ve mizanpaj kelime kelimeleri tamamen birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Bu anlamları ile beraber gündelik yaşamda amaca uygun farklı şekillerde kullanabilirsiniz.