Monolog ne demek? Edebiyatta iç ve dış monolog nedir? Eğlenceli monolog örnekleri

Özellikle tiyatro üzerinden ele alınan monolog, pek çok değişik sahne üzerinden bireysel anlatım olarak öne çıkıyor. Bu durum serbest anlatım üzerinden ele alınabilir ya da daha önceden yazılmış kaynak eşliğinde izleyiciye aktarım biçiminde öne çıkarılabilir. Aynı zamanda edebiyatta iç ve dış monolog ile beraber eğlenceli monolog çeşitleri de yer almaktadır.

Monolog Ne Demek?

Monolog, aslına bakılırsa birçok farklı amaç altında ele alınarak değişik anlamlara gelebilmektedir. O yüzden monolog ne demek maddeler halinde ele almak daha doğrudur.

- Bir tiyatro oyunu içerisinde, oyunculardan birinin kendi kendine yaptığı konuşma olarak nitelenir.

- Diyalog karşıtı olarak da öne çıkar.

- Bir oyuncu için özel olarak yazılmış ve izleyiciye aktardığı, daha çok eğlenceli öykülerdir.

- Tek kişilik sergilenen oyun.

- Etrafındaki insanlara fırsat vermeden bir kişinin yaptığı konuşma.

- Kendi kendine konuşan bir kişinin ele aldığı tüm cümleler.

Bu ifadeler üzerinden monolog ne anlama geliyor daha etkin şekilde anlaşılabilir. Ortak şekilde genel olarak bir kişinin kendi başına yaptığı konuşma biçiminde ifade etmek mümkün.

Edebiyatta İç ve Dış Monolog Nedir?

Edebiyatta iç ve dış monolog farklı yerlerde amaca uygun kullanılmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle iç monolog ele alındığı zaman; oyun ya da roman ve öykü gibi konular üzerinden kahramanın aklından geçen düşüncelerin açığa vurulma tekniği iç monolog olarak bilinmektedir. Dramatize etme, iç çatışmayı ortaya çıkarma ya da öz çözümleme gibi birçok unsur iç diyalog kapsamında yer almaktadır. Karakterin bilincini etkileyen ve tam oturmamış düşünceler, çağrışım ve izlenimler iç monolog üzerinden yansıtılır. Aynı zamanda ussal düşüncelerin düzenli şekilde sunulması üzerinden de sınırlı bir yapı altında ele alınabilmektedir.

Dış monolog ise, iç monolog olgusunun tam tersi şeklinde sözcükler ile ifade edilen yapı olarak öne çıkıyor. Açık biçimde seyirciye ya da herhangi bir kişiye bireysel olarak aktarılan durum biçiminde ele alınabilmektedir. Edebiyat açısından hem iç monolog hem de dış monolog büyük bir öneme sahiptir. Ancak özellikle edebi eserler söz konusu olduğu zaman iç monolog çok daha önemli hale geliyor.

Eğlenceli Monolog Örnekleri

Monolog örnekleri arasında özellikle eğlenceli yapılar çok daha fazla öne çıkmaktadır. Bu konuda eğlenceli monologlar açısından kısa kısa bazı örnekler vermek mümkün.

Bıktım bıktım vallahi bıktım

Bana küçük demelerinden bıktım

Birisi bir şey soracak mı,

Hişşşt küçük buraya bak derler,

Yaramazlık yaptın mı,

Uyudun artık ayıp derler

Büyük müyüüüüüm,

Küçük müyüüüüüm,

Bunu anlamak için günlerce düşündüm

Sonunda buldum babamın yatak odasına gizlice girip giysilerini giydim

Şimdi de bana küçük desinler de görelim