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    28.04.2020 - 20:51 |

    Monoton Ne Demek? Tdk'ya Monotonlaşma Ve Monotonluk Anlamı Nedir?

    Monoton veya monotonlaşma kelimeleri dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta bu kelime sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamı da merak uyandırmaktadır. Monoton nedir? Monotonluk veya monotonlaşma ne demektir? TDK sözlüklerinde kolaylıkla bulunabilecek monoton kelimesini sizlere detaylıca derledik.

    Monoton Ne Demek? Tdk'ya Monotonlaşma Ve Monotonluk Anlamı Nedir?

    Monoton kelimesi köken itibari ile Fransızca bir kelimedir. Fransızcadan dilimize geçmiş ve çok sık kullanılmakta olan bu kelimenin anlamı tekdüzedir. Tekdüze monoton kelimesinin dilimizdeki Türkçe karşılığıdır.

    Monoton Ne Demek?

    Monoton kelimesi cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Fakat anlamı çoğu kişiler tarafından bilinmemektedir. Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş monoton kelimesi bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. Günlük hayatta tekdüze bir yaşam ve devamlı aynı işlerin arka arkaya yapılması durumunda monotonluk kelimesi sıklıkla kullanılır.

    TDK'ya Göre Monotonlaşma ve Monotonluk Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan ve çok sık kullanılan kelimelerin anlamları bulunmaktadır. Buna göre monotonluk ve monotonlaşma kelimelerin anlamlarını da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Monotonluk ve monotonlaşma kelimelerinin sözlük anlamı şöyledir:

    Monotonlaşma: Monotonlaşmak durumu.
    Monotonluk: Tekdüzelik

    Dilimize Fransızcadan girmiş olan monoton kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre monoton kelimesinin anlamı tekdüzedir. Monoton kelimesi ile ilgili örnekler cümle içerisinde şu şekilde kullanılabilir:

    - Adam monoton bir tavır ile yine herkese bakıyordu.

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