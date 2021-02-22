Morbidite Nedir? Tıp Dilinde Morbidite Ne Anlama Gelir?



Kelime kökeni bakımından İngilizce bir kelimedir. Morbidity kelimesinden gelmektedir. Genel olarak morbidite kelimesi tüm dünyada benzer şekildedir. Bunun sebebi olarak tıp dilinin daha evrensel bir dil olmasından kaynaklanmasıdır.



Morbidite Nedir?



Morbidite kelime anlamı bakımından hastalık olma durumu anlamına gelmektedir. Hasta olan kişileri tanımlamak ve onları gruplandırmak için morbidite kelimesi kullanılmaktadır. Tabi ki de tıptaki kullanımı daha farklı anlamlara da gelmektedir. Bu nedenle kullanımı oldukça geniştir.



Tıp Dilinde Morbidite Ne Anlama Gelir?



Morbiditenin bir diğer anlamı da tıp dilinde hasta olma oranıdır. Hasta olma oranını tanımlamak ve açıklamak için morbidite kelimesi kullanılır. Örneğin ortaya çıkan bir salgının halkın yüzde kaçını öldürdüğünü belirtmek adına morbitide kelimesi her daim kullanılır.