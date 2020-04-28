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    HaberlerEğitim Haberleri Muamma Nedir? Tdk'da Muammalı Ve Muamma Asmak Ne Demektir?
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    28.04.2020 - 20:54 |

    Muamma Nedir? Tdk'da Muammalı Ve Muamma Asmak Ne Demektir?

    Muamma kelimesi Türkçede çok sık duyulan ancak anlamı tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biridir. Peki, muamma nedir? TDK'da muammalı ve muamma asmak ne demektir? İşte bu kelime hakkında bilinmesi gerekenler.

    Muamma Nedir? Tdk'da Muammalı Ve Muamma Asmak Ne Demektir?

    Türk Dil Kurumu açısından Muamma kelimesi, ‘bilmece’ ya da ‘Anlaşılmayan, bilinmeyen şey,’ şeklinde ifade edilmektedir. Ancak halk arasında daha çok ‘belirsiz’ anlamı üzerinden yayılmış bir sözcük olarak öne çıkıyor. Her ne kadar gerçek anlamı bu olmasa bile Türkçede daha çok belirsizlik üzerinden kullanılmaktadır.

    Muamma Nedir?

    Muamma çok eski dönemlerde bilmece amaçlı kullanılan bir sözcüktü. Özellikle kadınlar çocukların zihinlerindeki bazı düşünceleri anlamaya çalıştığı bir bilmece olarak öne çıkıyor.

    ‘’Ruhu uykuda farz ettim kadın bana pek bir yaman muamma gibi geldi.’’ H. E. Adıvar

    TDK'da Muammalı ve Muamma Asmak Ne Demektir?

    Muamma kelimesinden türemiş olan aynı zamanda muammalı ve muamma asmak gibi sözcükler de bulunmaktadır. İlk olarak Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında muammalı kelimesi, ‘bilmeceli ve muamma dolu’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir olay ya da konu ve olgu üzerinden anlatılmaya çalışılan ve pek bilinmeyen durum şeklinde öne çıkıyor.

    Aynı zamanda öne çıkan Muamma asmak kelimesi aşıklık geleneği ne kadar uzanmaktadır. Bu doğrultuda Muamma asmak sözcüğü TDK'ya göre, ‘Bir konuyu bir bilmece türünde düzenlemek suretiyle, daha çok bir kahvehanede herkesin göreceği bir noktaya koymak’ biçiminde ifade edilmektedir.

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