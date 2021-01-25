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    25.01.2021 - 14:24 |

    Muayene Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Muayne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Tıp alanında kullanılan kelimelerden birçoğu dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça kökenli muayene kelimesi göz anlamına gelen ''ayn'' kökünden türetilmiştir. Kelimenin anlamı gözle kontrol etmek, incelemek, araştırmak, tetkik etmek anlamına gelir. TDK'ya göre muayene nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Merak edenler için örneklerle birlikte detaylı olarak derledik.

    Muayene Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Muayne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Muayene sözcüğü yalnızca tıp alanında kullanılmaz. Gümrükteki evrakları düzenleyen kişilere de muayeneci adı verilir. Muayene etmek fiili ve muayenehane kelimeleri de günlük hayatta sıklıkla kullanılır. 

     TDK'ya Göre Muayene Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

     Muayne - Yanlış. (Y ve N harflerinin arasına E hafi getirilmeli) 

     Muayane - Yanlış (A harfi yerine E yazılmalı)

     TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Muayene 

     Bazı kaynaklarda a harfinin üzerine düzeltme işareti getirilmesi gerektiği yazar. ''Muâyene'' şeklinde yazılan kelimenin ikinci hecesi uzatılarak okunmalıdır. 

     Muayene Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler 

     1- Arif bey Beşiktaş'ta yeni bir muayenehane açtı. (Doğru) 

     2- Doktor sizi muayene hanesinde bekliyor. (Yanlış) 

     3- Muayne randevusu almak için hangi numarayı aramam gerekiyor? (Yanlış)

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